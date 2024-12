Fostul parlamentar Nati Meir, a fost adus în ţară, unde are de executat 11 ani de închisoare

Fostul parlamentar Nati Meir a fost adus vineri în ţară, pentru a executa pedeapsa de 11 ani de închisoare pentru șapte infracţiuni de înşelăciune, trafic de influenţă şi luare de mită.

”La data de 27 decembrie, Poliţia Română a adus în ţară un bărbat, de 69 de ani, din Israel, care avea emis pe numele său un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea. Acesta era urmărit internaţional pentru săvârşirea infracţiunii de înşelăciune. Bărbatul a fost adus din Grecia, având emis de către Judecătoria Braşov, pe numele său, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de 11 ani”, informează IGPR.

El urmează urmează a fi încarcerat, în vederea executării mandatului.

Nati Meir a fost dat în urmărire internaţională la 29 ianuarie 2019, acesta fiind condamnat la o pedeapsă rezultantă de 11 ani de închisoare pentru săvârşirea a șapte infracţiuni de înşelăciune, trafic de influenţă şi luare de mită.

„În urma localizării persoanei condamnate în Grecia (Rhodos), la data de 4 noiembrie, autorităţile române au transmis către autorităţile elene mandatul european de arestare şi hotărârile judecătoreşti pronunţate în cauză. De asemenea, Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a furnizat informaţii privind condiţiile de detenţie de care ar beneficia în cazul predării sale în România. Instanţa competentă din Grecia a fost Curtea Dodecaneză de Apel”, preciza pe 19 decembrie Ministerul Justiţiei.

Nati Meir a susținut că a fost agent Mossad, pentru a împiedica extrădarea

În încercarea de a preveni extrădarea sa în România, a susţinut că anterior a servit ca agent Mossad care operează în România.

„De remarcat este că am fost agent Mossad care a fost trimis în România, unde am locuit 20 de ani, din 1996 până în 2016. Am putut fi ales deputat în Parlamentul României din partea Partidului România Mare (PRM) din 2004 până în 2008, în timp ce am fost şi candidat pentru funcţia de preşedinte al Parlamentului”, a spus el în faţa instanţei.

„Dar la scurt timp, după ce a fost dezvăluit statutul meu (de agent Mossad), s-a declanşat împotriva mea un „război” nemilos, acuzându-mă de infracţiuni pe care nu le-am comis niciodată”, a adăugat el.

Avocatul Nir Yaslovitz a cerut Ministerului Afacerilor Externe israelian să intervină în favoarea lui Meir, la care ministerul a răspuns că, „prin reprezentanţa israeliană în Grecia, îi va acorda lui Nati Meir acelaşi tratament consular ca cel acordat oricărui alt deţinut israelian”, conform unei relatări Jerusalem Post.

