Guvernul a dat aviz negativ preluării E.ON România de către compania ungară MVM, firmă cu legături cu Rusia

Preluarea activității de furnizare de gaze și electricitate a E.ON România de către grupul ungar MVM a primit aviz negativ din partea Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe (CEISD), potrivit Digi24.

Blocarea tranzacției nu este o surpriză, ea ridicând semne de întrebare încă de la anunțarea ei –experții au avertizat asupra unor posibile pericole în condițiile în care MVM are legături strânse cu Rusia, ca și guvernul de la Budapesta.

Decizia Comisiei pentru examinarea investiţiilor străine, aflată în subordinea Guvernului urmează să ajungă în Consiliul Suprem de apărare al țării care va avea ultimul cuvânt.

CSAT va da verdictul în 90 de zile. Esențială e opinia Comisiei de experți

E.ON și MVM, o companie deținută majoritar de statul ungar, au ajuns la un acord în decembrie 2024, iar tranzacția ar fi trebuit finalizată în primul semestru dacă erau obținute aprobările. Primul semn de întrebare a apărut după ce s-a aflat prețul – 200 milioane de euro, mult peste prețul de piață, mai arată Digi24. Romgaz și OMV Petrom au oferit în jur de 120 milioane euro pentru afacerile E.ON România.

Afacerea de furnizare a E.ON este una dintre cele mai mari de acest fel din România, cu 3,4 milioane de clienţi, dar grupul german doar asta vindea- un portofoliu de clienți. Distribuția, adică rețelele sunt păstrate de către E.ON. A fost o ofertă care a spulberat orice concurență, iar printre companiile interesate s-au numărat Petrom și Romgaz.

Potrivit fostului ministru al Energiei Sebastian Burduja, un preț corect ar fi fost în jurul a 50 de milioane de euro, și mai multe firme românești au fost interesate, dar prețul maghiarilor a fost peste valoarea reală a activului.

MVM este o companie strategică a Ungariei, controlată de guvernul condus de Viktor Orban. Potrivit propriului site, produce 70% din energia din Ungaria și controlează aproape toată piața de furnizare și distribuție a gazelor naturale și energiei electrice. Are, ca și guvernul de la Budapesta, o colaborare puternică cu companii de stat din Rusia.

MVM a ofertat mult peste prețul pieței sau cel ofertat de competitorii OMV Petrom și Romgaz

Sesizarea CEISD a fost făcută de Ministerul Energiei și aceasta invoca direct legăturile cumpărătorului cu Federația Rusă, riscul cesiunii ulterioare a acțiunilor E.ON Energie România către entități non UE sau proveniența neclară a fondurilor MVM pentru această achiziție.

MVM este un mare cumpărător de gaz rusesc, iar prin preluarea activelor de furnizare din România, exista inclusiv posibilitatea de a redeschide piața autohtonă pentru importul de gaze din țara lui Putin. Grupul ungar operează și centrala nucleară de la Paks construită cu tehnologie rusească. Ungaria a semnat un acord cu Rosatom pentru construirea a încă două reactoare.

În primăvară lui 2024, E.ON și-a anunțat intenția de a vinde furnizarea din România.

