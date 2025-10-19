Jaf la Luvru / Muzeul, închis pentru o zi – au fost furate 9 piese din colecția de bijuterii a lui Napoleon

Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, situat în Paris, Franța, s-a închis duminică în urma unui jaf. Hoții au pătruns în Muzeul Luvru din exterior folosind o nacelă și au furat bijuterii de o valoare inestimabilă, a declarat ministrul de Interne al Franței.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a numit incidentul „un jaf major”. El a spus la France Inter că indivizii „au intrat din exterior folosind o nacelă”, au furat bijuterii de „valoare inestimabilă”, iar operațiunea „a durat șapte minute”, relatează Associated Press, preluată de Agerpres.

A fost „în mod evident o echipă care a făcut recunoașteri în prealabil”, a adăugat el, menționând că geamurile au fost tăiate „cu un polizor unghiular”.

Muzeul Luvru a anunțat că se închide „din motive excepționale”, fără a oferi detalii suplimentare despre jaf.

Nu au fost raportați răniți.

Imagini video de la fața locului au arătat mulțimi haotice de turiști, în timp ce poliția închidea porțile muzeului și drumurile din apropierea complexului palatului.

Au fost furate 9 piese din colecția lui Napoleon, expuse în galeria Apollo

Ziarul francez Le Parisien a relatat că infractorii au intrat în cel mai vizitat muzeu din lume și fost palat prin fațada orientată spre Sena, unde se desfășoară lucrări de construcție. Potrivit raportului, hoții au folosit un lift de marfă pentru a avea acces direct la sala vizată din Galeria Apollo.

După ce au spart ferestrele, aceștia au furat, conform Le Parisien, „nouă piese din colecția de bijuterii a lui Napoleon și a Împărătesei”. Ziarul a mai scris că una dintre bijuteriile furate a fost găsită ulterior în afara muzeului. Se crede că ar fi fost coroana împărătesei Eugenie, care a fost găsită deteriorată.

Galeria Apollo, unde s-a produs jaful de duminică, expune o selecție din Bijuteriile Coroanei Franceze.

Muzeul poate atrage până la 30.000 de vizitatori pe zi.

Istoric lung de furturi și tentative de jaf

Muzeul Luvru are un istoric lung de furturi și tentative de jaf. Cea mai cunoscută a avut loc în 1911, când Mona Lisa a dispărut din ramă, furată de Vincenzo Peruggia, un fost angajat care s-a ascuns în muzeu și a ieșit cu tabloul sub haină. Pictura a fost recuperată doi ani mai târziu, la Florența, un episod care a contribuit la transformarea portretului realizat de Leonardo da Vinci în cea mai cunoscută operă de artă din lume.

În 1983, două piese de armură din perioada Renașterii au fost furate de la Luvru și au fost recuperate abia după aproape patru decenii. Colecția muzeului poartă și moștenirea jafurilor din epoca napoleoniană, care continuă să alimenteze dezbateri privind restituirea operelor.

Luvrul adăpostește peste 33.000 de lucrări care acoperă antichități, sculptură și pictură, de la Mesopotamia, Egipt și lumea clasică, până la maeștri europeni. Printre atracțiile sale de top se numără Mona Lisa, Venus din Milo și Victoria înaripată din Samotrace.

****