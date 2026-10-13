Ambasadorul SUA la NATO: forțele și infrastructura Alianței trebuie mutate din vestul în estul Europei, „unde ne-am aștepta la orice conflict viitor”. Europa, abia pe locul patru în prioritățile Washingtonului

Ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whitaker (foto stânga), a afirmat că revizuirea posturii militare americane în Europa presupune o reorganizare a bazelor și a infrastructurii militare a NATO pentru mutarea de forțe spre est, conform agențiilor internaționale de presă.

Alianța Nord-Atlantică trebuie să-și modernizeze infrastructura militară pentru a muta forțele și echipamentele din Europa de Vest în Europa de Est, „unde ne-am aștepta la orice conflict viitor”, a declarat Whitaker, luni, la o masă rotundă organizată la Forumul de Securitate de la Varșovia.

Ambasadorul american a mai spus totuși că Europa ocupă locul al patrulea printre prioritățile strategice ale Washingtonului, după securitatea internă a SUA, emisfera vestică și Pacific, scrie Politico.

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El a explicat că bazele militare învechite, lanțurile de aprovizionare cu combustibil și acordurile care reglementează staționarea trupelor americane în Europa reprezintă domenii care necesită atenție în cadrul procesului de reevaluare a poziționării forțelor și a bazelor militare americane, aflat în derulare.

De asemenea, ambasadorul SUA la NATO a subliniat importanța mobilității militare și a „deplasării resurselor de la vest la est”, citând discuțiile purtate cu comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius. Oficialii europeni și serviciile de informații de pe continent au avertizat de mai multe ori în ultimele luni că Rusia ar putea fi pregătită să testeze solidaritatea NATO și Articolul 5 printr-un atac limitat asupra unei țări membre NATO până la sfârșitul acestui deceniu.

Whitaker: „Statele Unite nu se retrag. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”

Whitaker nu a anunțat nicio decizie concretă privind relocarea sau retragerea forțelor americane, o decizie a Pentagonului fiind așteptată în final de an. Cu toate acestea, el a precizat clar că Washingtonul își reevaluează angajamentele globale pentru a evita dispersarea excesivă a resurselor sale militare.

„Superputerile și marile puteri mondiale s-au confruntat, în mare parte, cu provocări atunci când și-au extins prea mult influența”, a afirmat Whitaker, adăugând că Donald Trump dorește ca aliații să devină „capabili și independenți”.

„Statele Unite nu se retrag. Vă cerem doar să faceți un pas înainte”, a spus ambasadorul.

Whitaker a criticat, de asemenea, țările care nu își respectă angajamentele privind cheltuielile de apărare.

El a afirmat că a transmis recent un „mesaj foarte ferm” liderilor politici din Cehia. Cheltuielile de apărare ale acestei țări pentru anul curent se ridică la aproximativ 1,8% din PIB, fiind sub pragul actual de 2% stabilit de NATO.

Guvernele europene trebuie să continue să-și consolideze forțele armate, a mai susținut Whitaker, avertizând că, în prezent, continentului îi lipsesc încă multe dintre capacitățile de care are nevoie pentru a se apăra.

Kubilius, pe de altă parte, a subliniat necesitatea reducerii dependenței militare a Europei față de Washington, evidențiind eforturile UE de a-și dezvolta propriile sisteme de apărare împotriva dronelor, comunicații prin satelit și capacități de supraveghere.

Consilierul prezidențial polonez Marcin Przydacz, prezent și el la dezbatere, a îndemnat aliații din Europa de Vest să accelereze cheltuielile în domeniul apărării, punctând totodată că NATO, și nu UE, trebuie să rămână responsabilă pentru apărarea colectivă a Europei.

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