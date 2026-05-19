Elon Musk pierde procesul împotriva OpenAI şi Sam Altman – verdictul deschide calea spre listarea companiei evaluate la un trilion $

OpenAI a câștigat o bătălie juridică importantă împotriva lui Elon Musk, după ce un juriu din SUA a respins acțiunea în justiție intentată de miliardar împotriva companiei.

O instanță din SUA a pronunțat luni o hotărâre defavorabilă lui Elon Musk în procesul pe care acesta l-a intentat împotriva OpenAI, concluzionând că firma de inteligență artificială nu are nicio răspundere față de cea mai bogată persoană din lume pentru că ar fi deviat de la misiunea sa inițială de a aduce beneficii umanității, relatează Reuters.

Într-un verdict unanim, juriul de la tribunalul federal din Oakland, California, a decis că Musk a introdus acțiunea prea târziu. Deliberările juriului au durat mai puțin de două ore.

Procesul, care a durat trei săptămâni, a fost considerat pe scară largă un moment decisiv pentru viitorul OpenAI și al inteligenței artificiale în general, atât în ceea ce privește modul în care ar trebui utilizată, cât și beneficiarii acesteia.

Decizia deschide calea spre listare – compania, evaluată la 1 trilion $

Verdictul facilitează demersurile OpenAI în vederea unei posibile oferte publice inițiale care ar putea evalua compania la 1 trilion de dolari.

Însă figura publică a OpenAI, directorul executiv Sam Altman, trebuie să facă față și provocărilor la adresa reputației sale, generate de unele mărturii extrem de personale din timpul procesului, printre care mai mulți martori care l-au descris ca fiind un mincinos.

Musk a declarat că va face apel, repetând afirmația sa că Altman și președintele OpenAI, Greg Brockman, au considerat OpenAI ca un mijloc de a obține o avere uriașă. „Altman și Brockman s-au îmbogățit, de fapt, furând de la o organizație caritabilă. Singura întrebare este CÂND au făcut-o!”, a postat Musk pe X. „Crearea unui precedent pentru jefuirea organizațiilor caritabile este incredibil de distructivă pentru donațiile caritabile din America,” a mai comentat acesta.

Judecătoarea federală Yvonne Gonzalez Rogers, care a prezidat procesul, a declarat în sala de judecată, după pronunțarea verdictului, că Musk s-ar putea confrunta cu o luptă dificilă în cazul unui apel, întrucât faptul dacă termenul de prescripție expirase înainte ca acesta să intenteze procesul constituie o chestiune de fapt. „Există o cantitate substanțială de probe care susțin concluzia juriului, motiv pentru care eram pregătită să resping cazul pe loc”, a spus judecătoarea.

Musk, unul dintre investitorii inițiali în openAI

În proces, Musk i-a acuzat pe OpenAI, Altman și Brockman că l-au manipulat să doneze 38 de milioane de dolari, apoi au acționat pe la spatele său, atașând o afacere cu scop lucrativ la organizația non-profit inițială și acceptând zeci de miliarde de dolari de la Microsoft și alți investitori.

Marc Toberoff, avocatul lui Musk, a declarat că verdictul ar putea încuraja alte startup-uri care încep ca organizații non-profit, dar au ambiții mai mari de a strânge fonduri, de a crea entități cu scop lucrativ pentru a se extinde și de a-și îmbogăți directorii și administratorii. „Este o formulă cu totul nouă pentru Silicon Valley”, a declarat el reporterilor.

OpenAI a fost fondată de Altman, Musk și alte câteva persoane, în 2015. Musk a părăsit consiliul de administrație în 2018, iar OpenAI a înființat o afacere cu scop lucrativ în anul următor.

De atunci, Musk și-a fondat propria companie de inteligență artificială, xAI, care face acum parte din compania sa de rachete și sateliți SpaceX.

Termenul legal în care Musk putea deschide acțiunea s-a scurs mult înainte de august 2024

Musk a avut la dispoziție un termen de prescripție de trei ani pentru a intenta procesul, iar avocații OpenAI au susținut că acțiunea sa din august 2024 a fost introdusă prea târziu, întrucât el cunoștea de mai mulți ani planurile de dezvoltare ale OpenAI.

Bill Savitt, avocat al OpenAI, a declarat reporterilor după pronunțarea verdictului că procesul intentat de Musk a fost o „manevră ulterioară care nu are nicio legătură cu realitatea” și o „încercare ipocrită de a sabota un concurent”.

Jurații, a spus el, „au respins-o exact acolo unde îi era locul, adică deoparte”.

Dan Ives, analist la Wedbush, a declarat că verdictul a eliminat o amenințare semnificativă pentru o potențială ofertă publică inițială (IPO) a OpenAI.

„Aceasta este o victorie uriașă pentru Altman și OpenAI, în ciuda zgârieturilor și vânătăilor suferite de imaginea și leadership-ul lui Altman”, a spus el.

