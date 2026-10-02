Von der Leyen: „Credem în Muntenegru – al 28-lea stat membru în 2028″. Comisia pregătește tratatul de aderare și un pachet financiar

Uniunea Europeană consideră că Muntenegru își poate atinge obiectivul strategic de a deveni al 28-lea stat membru al blocului până în 2028, a declarat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care efectuează în aceste zile un turneu în Balcanii de Vest. Turneul șefei Comisiei vine în contextul în care UE va prezenta pe 6 octombrie o nouă strategie de extindere.

„Primul meu mesaj este acesta: credem în «Muntenegru 28 până în 2028». Și vă vom sprijini pe tot parcursul. De aceea am venit deja de trei ori în Muntenegru în ultimul an. Nu doar pentru a-mi arăta sprijinul personal, ci și pentru a felicita Muntenegru pentru munca impresionantă pe care o desfășoară”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă la Podgorica, organizată joi seară, citată de Seenews.com.

Muntenegru a închis până acum provizoriu 18 capitole în negocierile de aderare la UE și urmărește să închidă toate cele 15 capitole rămase până la sfârșitul anului 2026 și să fie pregătit pentru aderare în 2028.

We believe in Montenegro ’28 by 28’.



And we will support you all the way.



The finish line is in sight.



And crossing it would send a powerful signal across the Western Balkans:



Reforms deliver. And EU membership is within reach. pic.twitter.com/5j1sQtpgxx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 1, 2026

Comisia pregătește o ofertă amplă pentru apropierea statelor care aspiră la aderare, înainte ca acestea să devină membre cu drepturi depline

„Lucrăm acum pentru a închide toate capitolele rămase până la sfârșitul acestui an. Acest lucru va necesita stabilitate politică în continuare și un sprijin larg între partide; relații solide cu statele membre ale UE; și reziliență în fața tentativelor de divizare și polarizare a societăților voastre. Dar linia de sosire se vede. Iar trecerea ei ar transmite un semnal puternic în Balcanii de Vest: reformele dau rezultate. Iar aderarea la UE este la îndemână”, a spus von der Leyen, salutând în special progresele în materie de reforme privind statul de drept.

Ea a precizat că, săptămâna viitoare, Comisia va prezenta evaluările sale privind politicile de pre-extindere, referitoare la instituțiile, politicile și bugetul Uniunii, menite să asigure că UE este pregătită să devină mai mare în toate politicile și instituțiile sale.

De asemenea, Comisia Europeană va prezenta în curând foi de parcurs pentru cele mai avansate țări candidate, care vor stabili pașii concreți care mai trebuie parcurși de fiecare candidat în parte și progresele care trebuie realizate.

„În final, cu Muntenegru suntem cu un pas înainte. Lucrările avansează acum pentru pregătirea tratatului vostru de aderare. În iunie, am propus pachetul financiar pentru aderarea Muntenegrului. Scopul este pregătirea tranziției financiare de la statutul de țară candidată la cel de stat membru”, a precizat von der Leyen.

La începutul acestei săptămâni, publicația Politico a relatat că Uniunea Europeană intenționează să ofere țărilor candidate acces gradual la piața sa unică, dar ar putea retrage aceste beneficii dacă statele candidate înregistrează regrese în privința reformelor democratice sau nu se aliniază intereselor de securitate ale UE.

Muntenegru ar fi prima țară care aderă la UE după Croația, în 2013

Muntenegru a depus cererea de aderare la UE în decembrie 2008 și a primit statutul de țară candidată în decembrie 2010. Negocierile de aderare dintre UE și Muntenegru au început în iunie 2012.

În mai, grupul de lucru ad-hoc al UE însărcinat cu redactarea tratatului de aderare al Muntenegrului a avut prima reuniune.

În iunie, Comisia Europeană a adoptat un pachet financiar de 3,2 miliarde de euro (3,6 miliarde de dolari), care stabilește aranjamentele bugetare ce s-ar aplica Muntenegrului după aderarea la UE, în conformitate cu cadrul bugetar al Uniunii pentru perioada 2028–2034.

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