Mugur Isărescu, despre prioritățile guvernului: Importanța asigurării finanțării este subestimată – Nu avem nevoie de FMI, ci de buget sănătos și relații bune cu agențiile de rating

Importanța asigurării finanțării României este deseori subestimată, iar prioritatea Guvernului trebuie să fie consolidarea credibilității țării, menținerea unui buget sănătos și a unor relații bune cu agențiile de rating, nu căutarea unor soluții miraculoase, precum apelarea la Fondul Monetar Internațional, a declarat luni guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, la prezentarea Raportului asupra inflației.

„Să ieșim în primăvară cu capul sus, cu finanțare, pentru că am văzut că este deseori subestimată problema finanțării. Ca și cum face cineva așa (pocnește din degete, n.r.) și aduce bani în țară. Se caută și soluții din acestea miraculoase: «Să vină Fondul». Avem 60 de miliarde rezervă (valutară, n.r.). Să ne mai crească? De ce? Avem nevoie de credibilitate, buget sănătos, relații bune cu agențiile de rating”, a afirmat Isărescu.

Guvernatorul BNR a arătat că România a făcut deja o serie de pași pentru recâștigarea încrederii piețelor, respectiv menținerea ratingului de țară, formarea unui guvern și depășirea crizei politice, prima revizuire a bugetului și revenirea pe piețele de capital.

„Deci cam trei puncte s-au îndeplinit. S-a menținut ratingul, avem un guvern, deci s-a rezolvat criza politică, s-a făcut o primă revizuire a bugetului și ieșirea pe piețele de capital. Mai avem cel puțin trei: să atingem ținta în decembrie, să facem bugetul pe anul următor și să ieșim în continuare pe piețele de capital, să ne menținem ratingul”, a spus guvernatorul.

Isărescu a subliniat că necesarul de finanțare al țării trebuie acoperit prin atragerea investițiilor străine, utilizarea într-o măsură mai mare a fondurilor europene și împrumuturi de pe piețele de capital.

Isărescu: Marea mea dezamăgire este că n-am învățat chestia asta, a politicilor prociclice – Veniturile și pensiile trebuie să evolueze în concordanță cu productivitatea

În ceea ce privește situația economică, acesta a atras atenția că ieșirea din stagflație este dificilă, mai ales după aplicarea unor politici prociclice, și a criticat stimularea suplimentară a economiei în perioadele în care aceasta înregistrează deja creștere.

„Cel mai greu este să ieși dintr-o stagflație, cum este acum, după ce ai făcut politici prociclice. Și, dacă m-ați întrebat, marea dezamăgire e că nu învățăm chestia asta.

Nu greutatea actuală este problema, ci faptul că am ajuns în situația actuală. Să apeși pe stimularea creșterii economice când economia crește… Poate învățăm”, a afirmat Isărescu.

El a explicat că stimulentele economice acordate în perioade de creștere, inclusiv din considerente electorale, reduc spațiul de intervenție al autorităților atunci când economia are nevoie de sprijin.

„Dacă în timp de creștere economică, din stimulente electorale tu stimulezi și mai mult creșterea economică, ți-ai tras toate cartușele și când ai nevoie să folosești stimulente pentru creșterea economică, nu le mai ai. Și noi am fost în situația asta. Dar uitați că economia, ușor-ușor, revine”, a declarat guvernatorul BNR.

Totodată, Isărescu a pledat pentru respectarea regulilor economice de bază, arătând că veniturile și pensiile trebuie să evolueze în concordanță cu productivitatea.

„Aud și eu că sunt modele noi și așa mai departe. Am ajuns pesimist când aud de modele de creștere. Mai lăsați alte modele. Hai să învățăm regulile de bază: Veniturile cresc cu productivitatea, pensiile cresc odată cu veniturile. Sub cuvântul reformă și modele noi, am văzut în ultimii 10–15 ani o sumedenie de năzbâtii economice. Ca să fiu delicat”, a spus Mugur Isărescu.

Referindu-se la dobânda-cheie de politică monetară, guvernatorul a explicat că, în actualul context de incertitudine, atât o reducere, cât și o majorare ar fi fost dificil de justificat, iar BNR nu dorește să genereze turbulențe suplimentare pe piețe.

„Noi considerăm că în momentul actual și o scădere, și o creștere erau foarte greu de explicat, pentru că există o perioadă de incertitudine și mai mult tulburăm. Și nu este poziția noastră și nici nu e rolul Băncii Naționale să tulbure piețele”, a afirmat Isărescu.

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