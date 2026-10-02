Motorina reprezintă peste 30% din costurile transportatorilor. Restricționarea exporturilor SUA ar putea amplifica presiunea asupra companiilor europene/ Răspunsul statelor UE

Amenințarea lui Donald Trump de a opri exporturile de motorină ale SUA ar putea determina transportatorii europeni să se confrunte cu o nouă creștere bruscă a costurilor cu combustibilul, iar consumatorii să plătească mai mult pentru bunuri, potrivit Politico.

Președintele SUA a declarat miercuri că încă „se gândește” la interzicerea exporturilor, în timp ce administrația sa încearcă să reducă prețurile record ale combustibililor din țară. Casa Albă verifică, de asemenea, dacă țările europene ar putea elibera din rezervele lor de motorină pentru a reduce prețurile.

Cinci ţări europene au convenit joi, în cadrul unei reuniuni de urgenţă, să răspundă „pe o singură voce” la presiunea crescândă exercitată de guvernul SUA pentru eliberarea rezervelor de motorină, potrivit unor surse care au cunoştinţă despre această chestiune, citate de Politico. Franţa, Germania, Marea Britanie, Italia, Irlanda şi Comisia Europeană au participat la discuţii pentru a decide cum să răspundă la presiunile din partea Washingtonului de a reduce stocurile de petrol, sub ameninţarea unei interdicţii asupra exporturilor de motorină din SUA, au declarat trei oficiali europeni pentru POLITICO.

Motorina mai scumpă ar putea avea efecte în lanț în întreaga Europă. „Tot ce se află pe raft va costa mai mult”, a declarat Cristina Scarfia, șefa departamentului pentru afaceri europene al Federației Italiene a Transportatorilor, Confetra.

Prețul motorinei a atins un nou record, depășind precedentul maxim atins în timpul crizei energetice din 2022

Europa a devenit din ce în ce mai dependentă de motorina americană după ce războiul, perturbările transportului maritim și opririle unor rafinării au redus drastic livrările din Orientul Mijlociu și Rusia. Această dependență îi lasă acum vulnerabili pe transportatorii europeni, într-o industrie care funcționează deja cu marje reduse și are puțin spațiu pentru a absorbi un nou șoc.

„Există un risc foarte mare de falimente” pentru companiile mici și mijlocii, a spus Scarfia. Companiile mai mari au șanse mai mari să supraviețuiască prin majorarea tarifelor pentru serviciile lor, a adăugat ea.

Prețul mediu al motorinei în UE a ajuns la 2,26 euro pe litru pe 17 septembrie — cu 38% mai mult decât la sfârșitul lunii februarie, potrivit Uniunii Internaționale a Transporturilor Rutiere (IRU). Este un nou record, depășind precedentul maxim atins în timpul crizei energetice din 2022, declanșată de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

Confetra estimează că o interdicție a exporturilor americane ar putea împinge prețul motorinei în UE cu mult peste 3 euro pe litru, a spus Scarfia.

Motorina americană reprezintă jumătate din importurile maritime de motorină ale Europei

Pe măsură ce exporturile din Orientul Mijlociu au scăzut în urma războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care a perturbat transporturile de combustibili prin Strâmtoarea Hormuz, Europa s-a orientat tot mai mult către SUA pentru a acoperi deficitul. Potrivit datelor IRU, motorina americană reprezintă acum aproximativ jumătate din importurile maritime de motorină ale Europei. Dacă Washingtonul interzice aceste exporturi, transportul rutier de mărfuri ar fi deosebit de vulnerabil.

David Doherty, șeful departamentului de cercetare privind resursele naturale la compania de cercetare strategică BloombergNEF, a declarat că sectorul logistic este cel mai mare consumator de motorină din Europa. Transporturile reprezintă 77% din consumul de motorină și gazolină al UE, potrivit Eurostat.

„Alternativele sunt foarte limitate, cel puțin pe termen scurt”, a spus Doherty. „Tu și eu putem decide să nu mai conducem dacă prețurile devin foarte mari și lumea nu se va prăbuși. Dar dacă nu mai există camioane care operează în Germania sau Polonia, cele mai mari două piețe, probabil că veți începe să vedeți probleme.”

„Efectele în lanț merg mult dincolo de simpla scumpire a motorinei”, a spus Doherty. „S-ar putea să nu existe motorină în locul potrivit, ar putea fi nevoie de realimentări mai lungi sau s-ar putea forma cozi.” Orele petrecute la cozi pentru combustibil ar reduce, de asemenea, timpul pe care șoferii îl mai au efectiv pentru livrarea mărfurilor.

Motorina reprezintă 30% din costurile de operare ale unei companii de transport rutier

Cea mai mare presiune asupra companiilor de transport rutier va fi probabil una financiară.

Motorina reprezintă aproximativ 30% din costurile de operare ale unei companii internaționale de transport rutier, potrivit lui Jan Buczek, președintele Asociației Transportatorilor Rutieri Internaționali din Polonia. Dacă prețurile motorinei cresc suficient de mult, anumite curse pur și simplu nu mai sunt rentabile — iar companiile pot rămâne fără lichiditățile necesare pentru a-și continua activitatea.

Companiile de transport trebuie să plătească în avans motorina, salariile și taxele de drum, a adăugat Buczek, însă plata de la clienți pentru o cursă finalizată poate ajunge după câteva săptămâni. O creștere bruscă a prețului combustibilului ar putea provoca o criză imediată de lichidități — ceea ce înseamnă că facturile ajung la scadență înainte ca banii necesari pentru plata lor să fie încasați.

„La prețuri ale motorinei de aproximativ 3 euro pe litru, riscul ca unii operatori să intre în faliment ar fi foarte real, în special dacă prețurile ar rămâne la acest nivel pentru o perioadă îndelungată”, a spus Buczek.

Companiile mici și mijlocii sunt cele mai expuse. De regulă, acestea au rezerve de numerar mai mici, acces mai limitat la credite și o putere de negociere mai redusă cu clienții decât marile grupuri logistice — și ar intra într-un nou șoc al prețului motorinei deja slăbite. Peste 1.000 de companii au dispărut deja în acest an de pe piața transportului rutier internațional din Polonia, a adăugat Buczek.

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