A fost respinsă moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Finanţelor, Alexandru Nazare

Moțiunea simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, a fost respinsă, miercuri, de plenul Senatului, cu 46 voturi împotrivă, 21 pentru și 13 abțineri.

Moţiunea simplă inițiată de AUR este intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Acelaşi ministru, două contabilităţi: una pentru români, alta pentru Bruxelles” și a fost demontată de ministrul Nazare, care a declarat, în cadrul dezbaterii, că deficitul scade atât pe metodologia naţională, cât şi pe cea europeană, explicând că acesta scade în fiecare trimestru faţă de trimestrul corespunzător anului trecut şi scade în fiecare an încheiat.

”Statul român n-are două contabilităţi, are o singură execuţie bugetară şi două moduri de a o citi. Amândouă sunt publice, amândouă sunt cerute de lege, amândouă sunt europene”, a declarat Alexandru Nazare, citat de Agerpres.

”Această moţiune reprezintă cel mai bine modul în care AUR înţelege să facă politică: un mod ipocrit, îndreptat doar spre scandal”, a afirmat senatorul PSD Eugen Dogariu.

Senatorul USR Ion-Narcis Mircescu: „Acestă moțiune reprezintă un exemplu didactic de diversiune politică”

”Moţiunea depusă de AUR împotriva ministrului Nazare este un exemplu aproape didactic de diversiune politică. Este AUR în opoziţie sau este cum şi când îi convine? Luni, la Camera Deputaţilor, AUR şi PSD şi-au împărţit funcţiile de conducere, secretar general, secretar general adjunct. Marţi, în plenul comun, AUR şi PSD şi-au împărţit radioul public şi Televiziunea Română, iar astăzi discutăm o moţiune simplă depusă de AUR pe un narativ PSD. Caută Grindeanu cu lumânarea gaura din bugetul public. Ce să vedeţi? Era la botez la Simonis. În momentul în care românii sunt şocaţi de opulenţa expusă de PSD, AUR vine şi descoperă o urgenţă naţională: cash sau ESA. Pentru că, din ce vedem, ori de câte ori PSD are o problemă de imagine, AUR schimbă narativul”, a declarat senatorul USR.

Petrișor Peiu (AUR) acuză lipsa de transparență de la MF

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a acuzat, miercuri, în plen, lipsă de transparență și onestitate în modul în care sunt prezentate finanțele publice.

„Mă bucur că domnul ministru de Finanțe confirmă faptul că standardul ESA este metoda de comparație între state. Este limbajul comun în care citim deficitele bugetare, de unde rezultă și preeminența acestei metodologii în fața standardului național. (…) Noi plătim cele mai mari dobânzi din Uniunea Europeană și pentru creditele contractate în trecut. Oameni buni, avem recesiune pe anul ăsta, o spune chiar Comisia Națională de Strategii și Prognoză. (…) Guvernul a anunțat 8,65% deficit pe cash, iar Eurostatul și Institutul Național de Statistică într-un târziu a binevoit să spună deficitul real de 9,3%. Este poate motivul pentru care sărmanii guvernanți de la cel mai mare partid, de la Ion Iliescu încoace, vorbesc despre un termen absolut folcloric sau folclorist, ‘gaură la buget’. Noi vorbim despre lucruri serioase, despre diferențe de raportare”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, la dezbatere.

„Inabilitatea de a numi corect aceste cifre și de a recunoaște boala de care suferă Guvernul, lipsa de transparență și de onestitate ne doboară. Nu vă mai ascundeți după fustele lui Nicușor Dan. Nu poate să vă apere. A dovedit-o aseară”, a adăugat Peiu.

Gabriela Horga (PNL): „Moțiunea confirmă colaborarea dintre PSD și AUR”

Moțiunea simplă confirmă colaborarea strânsă dintre PSD și AUR, pentru că aceasta este depusă împotriva ministrului Finanțelor, care a refuzat să confirme teza social-democraților despre greaua moștenire, a declarat, miercuri, în plen senatoarea PNL Gabriela Horga.

„Astăzi asistăm la o nouă confirmare a colaborării strânse dintre PSD și AUR. Ați văzut-o și ieri cu cele trei trocuri de la plenul comun. Și AUR depune o moțiune împotriva ministrului Finanțelor, nu împotriva oricărui ministru, ci exact împotriva celui care a refuzat să confirme teza PSD despre greaua moștenire, exact împotriva celui care a vorbit despre situația reală a situației bugetare, exact împotriva celui care nu a confirmat teza PSD. Explicația este foarte simplă: PSD nu-și poate ataca deschis propriul ministru, pentru că ar trebui să explice de ce l-a numit”, a afirmat Horga la dezbaterea moțiunii simple depuse de AUR.

În acest mod, a adăugat ea, este confirmat că PSD și AUR sunt parteneri de majoritate și că cele două partide colaborează foarte bine, aflându-se într-o alianță politică informală „nu de azi, de ieri”.

„PSD vorbește prin AUR atunci când nu are curaj sau nu poate să vorbească în nume propriu, pentru că PSD este la guvernare, PSD l-a numit pe Alexandru Nazare ministru al Finanțelor în propriul Guvern. Dar cele două partide chiar colaborează foarte bine, pentru că împreună au dat jos Guvernul Bolojan, împreună au împărțit și împart în continuare funcții în Parlament, împreună au votat ieri la Curtea de Conturi un nou reprezentant PSD”, a susținut senatoarea liberală.

În opinia sa, în acest fel PSD controlează, cu 22%, din nou Curtea de Conturi, Autoritatea Electorală Permanentă, Curtea Constituțională, ASF, ANCOM.

„Majoritatea parlamentară este evidentă și confirmată, chiar dacă cei de la AUR nu o recunoaște, cei de la PSD au început să o recunoască. AUR se declară antisistem, de fapt, este doar o față neasumată a aceluiași sistem, alături de PSD”, a apreciat Horga.

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