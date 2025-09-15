Moțiunea împotriva ministrului Educației a fost respinsă – Daniel David propune un Pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării

Moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Educației Daniel David a fost respinsă, luni, de Senat, aceasta întrunind doar 40 de voturi ”pentru”. 80 de voturi au fost ”împotrivă”, cu o abținere.

Moțiunea a fost una cu miză pentru premierul Ilie Bolojan și pentru Coaliția de guvernare în contextul în care ministrul vizat, Daniel David, a declarat sâmbătă că îşi va da demisia din funcţie în cazul în care moţiunea simplă depusă de AUR va fi adoptată de Parlament.

Acuzațiile AUR

Iniţiatorii moţiunii simple arată că sub conducerea ministrului David, România înregistrează cifre alarmante: Rata finală de promovare la Bacalaureatul de toamnă 2025: doar 31,9% – cea mai mică din 2019 încoace; Cel mai mic număr de înscrişi la Bacalaureatul de toamnă din ultimii 21 de ani; Nivelul de analfabetism funcţional rămâne îngrijorător de ridicat, iar inechităţile dintre mediul urban şi rural se adâncesc, în ciuda retoricii reformatoare.

”Am ajuns de râsul Europei, România apare în rapoartele internaţionale ca un exemplu negativ, un stat care îşi sacrifică viitorul prin neglijenţă şi cinism. Dovada este prognoza unui centru de analiză conservator din Ţara Galilor, care afirmă că: „Dacă nimic nu se schimbă, până în 2040 Ţara Galilor va ajunge la nivelul României”, ţară care „a avut istoric rezultate slabe în clasamentele” PISA”, au spus parlamentarii din Opoziţie, citați de News.ro.

Ei acuză că ”Daniel David a demonstrat că nu este un ministru al educaţiei, ci un executor bugetar care a ales să mintă, să cenzureze şi să sacrifice viitorul a milioane de români pe altarul unor economii infime şi al unor interese politice obscure”.

Premierul își apără programul de reducere a deficitului: „România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona. Nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură”

Premierul Ilie Bolojan, care este şi senator, a declarat, luni, în apărarea ministrului Daniel David, că România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona şi nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură, iar indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri.

”Am considerat că este un lucru de respect faţă de domnul ministru David şi faţă de adevăr să iau cuvântul, pentru că deciziile legate de acest pachet nu ţin neapărat de Ministerul Educaţiei, ci ţin de decizii ale coaliţiei care au avut în vedere situaţia reală a României. Şi aş vrea să vă duceţi aminte că diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile statului român, într-un an de zile, este de 30 de miliarde de euro. Deci România în fiecare an împrumută 30 de miliarde de euro ca să poată funcţiona. Şi, atunci, nu mai puteam continua aşa, pentru că intram într-o fundătură. Şi indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri care înseamnă creşteri de venituri, ceea ce am făcut, şi reduceri de cheltuieli. Ceea ce trebuie să facem în continuare, pentru că fiecare element economistic, fiecare sumă care este economistică, înseamnă resurse pe care România nu le plăteşte şi înseamnă lucruri care funcţionează în conţii de normalitate”, a spus premierul în plenul Senatului.

”Da, aceste măsuri au fost propuse în educaţie ca să facă sistemul mai eficient, dar nu asta este reforma în educaţie. Şi stimaţi colegi, de fapt ce s-a făcut? Nu se va mai preda 16 ore sau 18 ore pe săptămână, se va preda 20 de ore. Vi s-au dat datele că suntem într-o medie europeană, de 20 de ore în Germania, 24-25 de ore. O ţară care trăieşte pe datorie, vreţi să rămână cu normele de predare la nivelul cel mai de jos sau peste tot, inclusiv în această zonă, trebuie să le pună la un nivel decent, stimaţi colegi? Şi asta s-a făcut şi asta înseamnă că în loc de 160.000 de posturi de titulari, 30.000 la plata cu ora şi peste 40.000 de posturi care erau susţinute de suplinitori, vor fi astăzi doar jumătate din posturile la plata cu ora, şi deci mai mulţi copii din România vor beneficia de profesori titulari la clasă”, a mai declarat premierul Bolojan.

Daniel David: „Da, educaţia este în pericol. Când un sistem produce spre 50% analfabetism funcţional, devine un risc de securitate naţională”

”Dacă nu suntem atenţi, ţara va deveni o civilizaţie eşuată, sub obscurantism”, a declarat luni ministrul Educației. Daniel David a explicat că nu ar fi început reforma în educaţia cu creşterea normei didactice, pentru că nu reprezenta pentru el o prioritate, însă în condiţii de criză fiscal-bugetară, creşterea normei didactice cu cele două ore a devenit o necesitate.

”Vreau să mulţumesc pentru domnilor şi domnilor senatorii AUR şi acelor care votăm la această votiune, pentru că au adus în discuţie probleme foarte importante. Ministrul Educaţiei a mulţumit senatorilor Opoziţiei că au adus în discuţie, în moţiunea simplă, argumente şi soluţii pentru aceste probleme, unde cred că sunt greşeli majore

”Am această ocazie, oportunitatea, sper eu, să le clarific şi să ne punem de acord într-o manieră raţională. Şi să vedem dacă, pe viitor, putem construi ceva pentru educaţie. Încep prin a spune că, da, educaţia este în pericol. Educaţia este în pericol de mai mult timp în această ţară. Prin raportul QX, pe care şi grupul AUR ştiu că l-a susţinut, în diagnosticul pe care l-am făcut, am arătat foarte clar că suntem într-o situaţie critică, atât în cercetare, cât şi în educaţie”, a spus ministrul Daniel David, în plen.

Pact pentru un deceniu al educației și cercetării

După prezentarea rezultatului votului, ministrul Daniel David a cerut în plenul Senatului un Pact pentru un deceniu al educaţiei şi cercetării, cu trei puncte simple.

”În fiecare an, începând cu anul viitor, bugetul nu poate să fie egal sau mai mic decât bugetul din anul trecut. Doi, educaţia şi cercetarea le păstrăm măcar un deceniu împreună, fiindcă generarea cunoaşterii nu se poate separa de diseminarea ei prin educaţie. Şi, trei, orice măsură mare trebuie să se înscrie în limitele Unii Europene şi OCDE”, a spus ministrul.

***