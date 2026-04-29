Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită în plenul Parlamentului, în lipsa lui Sorin Grindeanu, care a plecat în Franța. Votul, marţea viitoare

Moţiunea de cenzură PSD-AUR a fost citită, miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, de către liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu (foto).

Dezbaterea şi votul pe moţiune vor avea loc marţea viitoare.

Moţiunea de cenzură este iniţiată de 254 de deputaţi şi senatori PSD-AUR-PACE-Întâi România, potrivit anunţului din plenul comun.

Aceasta este intitulată „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului!”

Liderul PSD, absent de la citirea moțiunii

Sorin Grindeanu, liderul PSD și președinte al Camerei Deputaților, nu a fost prezent la citirea moțiunii de cenzură, demers comun PSD-AUR. El se află miercuri într-o vizită oficială la Paris.

În programul oficial este inclusă o întâlnire cu Yaël Braun-Pivet, președinta Adunării Naționale a Franței.

În contextul acestei deplasări, Grindeanu și-a delegat atribuțiile pentru ziua respectivă vicepreședintei Camerei Deputaților, Natalia Intotero, potrivit unei decizii publicate în Monitorul Oficial.

