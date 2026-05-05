Guvernul Bolojan a picat – Moțiunea de cenzură a fost adoptată – Ce urmează și consecințele – Scenarii posibile

Moțiunea de cenzură PSD-AUR „STOP „Planului Bolojan” de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului” a trecut cu 281 de voturi pentru şi 4 împotrivă.

În sală au fost prezenți 402 senatori şi deputaţi, din totalul de 464. Pentru ca moțiunea să treacă era nevoie de 233 de voturi.

Este al optulea premier de după Revoluţie demis prin procedura guvernamentală.

PNL, PSD și USR au anunțat deja ședințe importante pentru marți seara, urmând a stabili strategia referitoare la următorii pași.

Ce urmează, din punct de vedere procedural

Guvernul Bolojan este demis automat.

Executivul rămâne în funcție în regim de interimat (cu atribuții limitate): administrează treburile curente, dar nu poate emite ordonanțe de urgență, nu ia decizii majore de politică, nu face numiri importante.

Perioada maximă a interimatului este 45 de zile (termenul nu este prevăzut în Constituție, însă situația este asimilată celei în care este demis un ministru; până la învestirea noului guvern). Președintele a declarat că prioritatea este rezolvarea rapidă a crizei.

Președintele Nicușor Dan demarează consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la premier.

Noul premier propus are 10 zile să vină cu lista de miniștri și program de guvernare în Parlament pentru votul de învestitură (necesită majoritate simplă).

Dacă nu se formează o majoritate în acest timp se poate ajunge la alegeri anticipate (dacă se repetă scenariul de două ori în 60 de zile).

Consecințe

Analiștii politici se așteaptă să urmeze negocieri lungi și tensionate, ceea ce ar echivala cu continuarea și agravarea instabilității, politice.

Riscuri economice majore, cu creștere a dobânzilor și ratelor, presiune pe leu, care deja a depășit marți 5,22 lei/euro, întârzierea fondurilor UE (PNRR, SAFE) și chiar pierderea unora dintre acestea, precum și posibila degradare a unor ratinguri de țară. Mulți economiști și analiști, inclusiv străini, au avertizat că e un „scenariu negru” pentru economie.

Scenarii posibile

PSD și AUR au semnat moțiunea împreună, dar o coaliție PSD-AUR la guvernare pare improbabilă, nu doar pentru că AUR nu și-ar dori să se erodeze, ci să câștige masiv la alegerile din 2028, ci și pentru că PSD le-a promis socialiștilor europeni că acest lucru nu se va întâmpla. Dacă își încalcă promisiunea, ar deveni din nou nefrecventabili, așa cum s-a mai întâmplat în trecut.

Dorința PSD, cea urmărită din momentul inițierii moțiunii, este să continue actuala coaliție de guvernare, dar cu un alt premier, chiar dacă de la PNL. Conform unor surse, ei și-ar dori ca viitorul premier să fie Cătălin Predoiu. Această variantă depinde de liberali, dacă vor respecta decizia luată înainte de moțiune, de a trece în opoziție, dacă moțiunea este aprobată.

O altă variantă dorită de PSD este cea a unui guvern tehnocrat, care este și cea mai convenabilă, pentru ei.

Președintele Dan a anunțat că nu va numi un premier AUR și nici un guvern de uniune națională

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat la summitul de la Erevan al Comunității Politice Europene (CPE), a dat asigurări că, indiferent de rezultatul votului de la moţiunea de cenzură, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, iar statul va continua să funcţioneze.

De asemenea, el a spus că nu va numi un premier propus de formațiunea AUR și nici nu este de acord cu un guvern de uniune națională.

„Ştiu exact ce întâmplă în România. Am urmărit pe tot parcursul zilelor de ieri şi de azi, o să avem mâine moţiune. Vreau să-i asigur pe români că, indiferent ce se întâmplă, într-un sens sau celălalt, România va continua să păstreze traiectoria occidentală, statul va continua să funcţioneze şi există acord pe obiectivele fundamentale imediate, care sunt SAFE şi PNRR”, a declarat, luni, șeful statului, citat de Agerpres.

Reamintim că Parlamentul urmează să voteze, marţi, moțiunea împotriva premieruluin, intitulată „STOP Planului Bolojan”, iniţiată de 254 parlamentari din PSD, AUR şi PACE, în condițiile în care sunt necesare 233 de voturi pentru actualul Guvern să pice.

Varianta numirii unui premier AUR, exclusă, repetă președintele Dan

Preşedintele a declarat că este exclus scenariul acceptării unui premier de la AUR, partid pentru care s-a ferit, încă din campanie, să folosească cuvântul extremist.

„Acest scenariu este exclus, el e bun de titlu de ziar, dar e exclus în practică”, a spus șeful statului.

Întrebat, în Armenia, despre afirmaţiile liderului AUR George Simion, șeful statului a explicat: „Eu m-am ferit să folosesc cuvântul extremist, încă din campania electorală. Am vorbit de direcţia occidentală-antioccidentală, am vorbit de forţe politice care promovează colaborarea, forţe politice care promovează ura, dezbinarea în societate. Astea sunt mai multe delimitări pe care le-am făcut. Cuvântul extremist m-am ferit să-l folosesc. (…) Cred în continuare că există o diferenţă între forţe pro-occidentale şi forţe antioccidentale în România, între care şi AUR”.

Este exclusă și o formulă de uniune națională

Nicuşor Dan exclude și un guvern de uniune naţională, el afirmând că toate variantele pe care le are în cap, fie că sunt majoritare, fie minoritare, în ceea ce priveşte componenţa guvernului, se bazează pe o susţinere majoritară de partide pro-occidentale.

„În momentul acesta exclud, da. Toate variantele pe care le am în cap, fie că sunt majoritare, fie că sunt minoritare, în ceea ce priveşte componenţa guvernului, se bazează pe o susţinere majoritară de partide pro-occidentale”, a declarat şeful statului.

De principiu, a adăugat el, soluţia trebuie să fie stabilă, mai mult decât rapidă şi trebuie să existe nişte premise care să garanteze că va dura cât mai mult.

”Cum am spus, sunt scenarii. Deocamdată această moţiune se va discuta şi vota mâine. În funcţie de asta, vom fi într-o situaţie sau alta”, a spus preşedintele.

”De principiu, soluţia trebuie să fie stabilă, mai mult decât rapidă”, a mai spus el, adăugând: ”Trebuie să existe nişte premise care să garanteze că va dura cât mai mult, mai mult decât rapiditatea”, a mai explicat șeful statului.

