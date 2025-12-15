Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan a eșuat. ”La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter” – atacuri dure între opoziție și premier

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de parlamentarii grupului Pace – Întâi România din Senat, format din parlamentari aleși pe listele SOS România, a fost respinsă, luni, de Parlament, înregistrându-se doar 139 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă. Pentru a fi adoptată, moțiunea avea nevoie de 232 de voturi.

Moțiunea a fost votată la o săptămână după alegerile din București, câștigate de Ciprian Ciucu de la PNL, și a fost susținută de parlamentarii AUR.

Parlamentarii PSD, PNL, USR, UDMR și minorități au asigurat cvorumul, dar nu au votat, lucru anunțat de șefii partidelor din coaliție. Ședința în care s-a dezbătut și votat moțiunea a avut o prezență de 420 de senatori şi deputați, dintr-un total de 464 de parlamentari.

Moțiunea a fost intitulată „România nu este de vânzare – fără progresişti la guvernare”, iar premierul a folosit titlul acesteia pentru a ataca opoziția și lipsa de alternative la măsurile adoptate de Guvern pentru reechilibrarea economiei.

”Nu înțeleg ce alternativă propun semnatarii moțiunii… (…) Titlul acestei moțiuni pune etichete nemeritate și e folosit pentru a dezbina o întreagă națiune. «România nu este de vânzare», se numește această moțiune de cenzură împotriva unui Guvern care a crescut redevențele pentru petrolul și gazele extrase din subsolul României, care a scos din sarcina statului și a pus în sarcina companiei (OMV Petrom) să plătească costurile de mediu, costuri de peste jumătate de miliard de euro. Asta înseamnă să nu vinzi țara, ci să obții ceea ce i se cuvine”, a spus Bolojan.

Prioritățile lui Bolojan în 2026

Acesta a anunțat și că prioritățile Guvernului pentru anul următor rămân aceleași din 2025: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni.

”Am preluat mandatul în urmă cu 6 luni într‐un moment dificil pentru țara noastră. Am anunțat atunci trei direcții principale pentru ceea ce urma să facă Guvernul: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Acestea rămân valabile și pentru anul care urmează. (…) Cred că pașii făcuți în acest an, care au fost și cei mai grei, au pus țara noastră pe direcția cea bună. (…) Am evitat cel mai rău scenariu prin câteva măsuri care au început să reechilibreze economia și să stopeze adâncirea deficitului. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc”, a spus premierul.

Acesta a mai spus că, la anul, după majorările de la 1 ianuarie 2026, nu vor fi realizate noi creșteri de taxe și impozite.

Bolojan, atacat dur de Petrișor Peiu de la AUR. Peiu: A mințit și a făcut un acord secret la Viena cu OMV Petrom. Replica premierului: ”La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter”

Penultimul vorbitor care a luat cuvântul cu ocazia dezbaterilor parlamentare a fost Petrișor Peiu, senator de la AUR, care l-a atacat dur pe Bolojan. Acesta a acuzat că premierul minte când spune că deficitul scade și că se vor reduce cheltuielile bugetare și că premierul ar fi făcut un acord secret cu Austria în debut de decembrie când a fost la Viena.

”În proiectul de rectificare se specifică o țintă de deficit bugetar cam aceeași de anul trecut. Deficitul este la fel ca anul trecut. În acel deficit nu sunt calculate cele peste 8 miliarde de lei pe care guvernul le datorează furnizorilor de energie electrică și gaze în urma schemei catastrofale de plafonare și compensare. (…) A doua minciună pe care a spus-o premierul României este aceea că a crescut redevențele (petroliere) cu 40%. Minte, redevențele sunt prevăzute în legea petrolului. A schimbat guvernul legea petrolului? Este o minciună. A negociat un acord secret cu OMV Petrom, la Viena, în urma căruia le-a prelungit licențele de exploatare. Este o trădare și o rușine”, a spus Peiu.

După finalizarea dezbaterilor parlamentare, premierul a revenit la tribuna Parlamentului și i-a dat o replică lui Peiu.

”Domnilor parlamentari, nu aș fi (re)venit la cuvânt dacă printr-o intervenție anterioară nu mi-aș fi adus aminte de o replică în Parlamentul antebelic al României – care oarecumva se potrivește cu luările de cuvânt de mai înainte. (…) Petre Carp i-a dat unui vorbitor, altfel bun, o replică bună: La fel cum frumusețea nu scuză prostituția, nici inteligența nu scuză lipsa de caracter. Și puteți să aveți cunoștințe economice, dar asta nu scuză tupeul și combinația de minciuni în așa fel încât lucruri care sunt făcute corect să fie prezentate total fals. Și vă asigur că nu voi minți cetățenii români, cât timp sunt pe această funcție, din respect pentru acești oameni – le voi spune adevărul. Vă asigur că acest guvern va face ceea ce trebuie pentru țara noastră, că într-adevăr ne vom lupta pentru țară în fiecare zi, așa cum facem în orice fel de negocieri, și am deplină convingere că ceea ce am decis în ceea ce privește resursele noastre am făcut în mod corect și cinstit pentru țara noastră. Acesta este adevărul”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

PSD continuă jocul de opoziție, cu înțepături către toate celelalte partide. Adrian Câciu a propus plata de impozite pe proprietate de către stat

Înaintea lui Peiu a vorbit Adrian Câciu de la PSD, fost ministru de finanțe în guvernul Ciucă și ministru al fondurilor europene în guvernul Ciolacu I. Câciu a dat de înțeles că discursul despre incapacitatea de plată al premierului Bolojan nu este adevărat, deoarece ”Guvernul Bolojan a luat o țară cu nouă miliarde de euro în Trezorezie (în bufferul în valută – n.r.)”.

”Pe mine retorica asta că România era în incapacitate de plată mă deranjează. (…) Oameni buni, avem de făcut treabă și de reparat în materie de putere de cumpărare. Pachetul I și II înseamnă o povară fiscală de 90% pusă pe cetățeni și nu pe companii. Este absolut necesar să reparăm situația. De ce statul nu plătește impozite. Parlamentul nu plătește impozite pe proprietate aici, dar un om cu handicap trebuie să plătească. Această moțiune nu va trece. (…) Este necesar ca domnul premier să înțeleagă că trebuie să avem un dialog constructiv. Nu PSD a creat probleme acestei țări. Guvernul Bolojan a luat la guvernare țara cu nouă miliarde (de euro) în punguță. PSD a salvat țara de două ori”, a spus Câciu la tribuna Parlamentului.

Câciu a livrat înțepături către toate celelalte partide.

”Dacă sunteți nemulțumiți, niciodată nu veți avea alianță cu PSD, domnilor de la AUR. Domnilor de la USR, înțelegeți că politica nu se face isteric, înțelegeți că PSD are soluții pentru guvernare și respectați cel mai mare partid din această țară”, a declarat Adrian Câciu, fost ministru al Finanțelor.

PSD a susținut Guvernul, dar a anunțat că va vota pentru moțiunea simplă de la Senat împotriva ministrului USR de la Mediu

În moţiune s-a cerut demisia „Guvernului progresist” condus de Ilie Bolojan, pe motiv că „a demonstrat incapacitatea de a gestiona finanţele, sănătatea, educaţia, protecţia socială, justiţia şi administraţia publică – toate domeniile vitale care definesc viaţa unui popor liber şi demn”, potrivit Agerpres.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat pe 9 decembrie că, dacă PSD decide să iasă de la guvernare, va fi o decizie asumată, și nu va vota moțiunea de cenzură.

„Evident că nu vom vota această moțiune de cenzură, pentru că suntem parteneri în această coaliție. Iese din discuție. Dacă vom hotărî ca urmare a votului dat de colegii mei (…) că vom ieși din guvernare, din coaliție, vom ieși, asta înseamnă asumat. Nu votăm așa ceva”, a declarat Grindeanu, la finalul unei ședințe a conducerii PSD.

PSD a anunțat însă că parlamentarii săi va vota pentru moțiunea simplă inițiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”. Semnatarii moțiunii simple au cerut demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, pentru întreruperea alimentării cu apă a 13 localități din județele Prahova și Dâmbovița și ”ignorarea” situației barajelor din România.

Bolojan către Opoziție: Maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre este cu adevărat periculoasă

Discursul integral al premierului Ilie Bolojan:

Am preluat mandatul în urmă cu șase luni, într-un moment dificil pentru țara noastră. Am anunțat atunci trei direcții principale pentru ceea ce urma să facă Guvernul: ordine în finanțe, bună guvernare și respect pentru cetățeni. Acestea rămân valabile și pentru anul care urmează.

Chiar dacă mai avem multe lucruri de dus la bun sfârșit, cred că pașii făcuți în acest an, pași care au fost și cei mai grei, au pus țara noastră pe calea cea bună.

Când am preluat guvernarea, România era pe cale să piardă încrederea piețelor financiare. Asta ar fi însemnat fuga investițiilor, dobânzi foarte mari, intrarea în incapacitatea de a ne mai împrumuta și, în cele din urmă, complicații sociale foarte mari.

Am evitat acest scenariu prin câteva măsuri care au început să reechilibreze economia și să stopeze adâncirea deficitului. Aceste măsuri au presupus sacrificii din partea românilor, cărora le mulțumesc din nou pe această cale.

Primele rezultate au început să apară. Agențiile de rating au menținut România în rândul țărilor recomandate pentru investiții. Pentru primele 10 luni ale anului avem deja o reducere a deficitului față de aceeași perioadă a anului anterior. De asemenea, veniturile încasate la buget au crescut cu peste 12% față de aceeași perioadă a anului precedent, și prin îmbunătățirea colectării.

Pentru prima dată, în acest an, în octombrie, România s-a împrumutat la dobânzi sub cele din ultimul an, dovadă că revine încrederea investitorilor. De asemenea, ne-am scăzut cheltuielile de personal din sectorul public față de luna din anul din anul anterior.

Pentru că am început să facem ordine în finanțe, anul viitor nu vor mai exista creșteri de taxe și impozite. Ne vom concentra pe încasarea corectă a acestora, prin combaterea evaziunii fiscale, pe atragerea fondurilor europene pentru continuarea investițiilor și pe reașezarea economiei pe baze mai sănătoase.

Acestea nu sunt doar povești. Sunt semne bune pentru România pe termen scurt și noi perspective de dezvoltare pe termen mediu, care vor avea un efect pozitiv asupra fiecărui român.

Doamnelor și domnilor,

Am intrat deja într-o rutină a acestor moțiuni de cenzură care urmează toate același tipar: bifează un exercițiu politic.

În locul discuțiilor pe soluții, semnatarii moțiunii livrează doar haos și scandal.

În continuare nu înțeleg ce alternativă propun semnatarii moțiunii. Ar fi trebuit să lăsăm România să ajungă în criză? Ar fi trebuit să continuăm cu cheltuielile și să adâncim deficitul? Ar trebui să nu investim în apărare și să lăsăm România vulnerabilă?

Moțiunea arată faptul că semnatarii nu înțeleg contextul economic, social și geopolitic în care ne aflăm. Sau se fac că nu înțeleg. Ni se spune că reducem deficitul, dar să nu tăiem cheltuielile.

Semnatarii moțiunii pretind că susțin România și pe români, dar de fapt se folosesc de greutățile și suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic.

Acesta este un lucru foarte simplu, dar este mai greu să-ți asumi responsabilități și să iei decizii dificile. Am un mesaj direct pentru semnatarii moțiunii: V-ați opus la fiecare proiect de restructurare pe care l-am propus în fața Parlamentului. V-ați opus măsurilor propuse pentru a avea un sistem de sănătate mai bun. V-ați opus măsurilor care să facă ordine în finanțele țării și să echilibreze bugetul. V-ați opus măsurilor de reformă fiscală prin care scoatem la iveală firmele-fantomă și asigurăm plata corectă a impozitelor de către firmele străine în România. V-ați opus autorizării armatei române de a doborî dronele rusești care ajung în spațiul nostru aerian.

Puteți să criticați guvernul cât doriți, este dreptul opoziției s-o facă. Dar mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportați la apărarea țării noastre. Prima noastră datorie este siguranța românilor.

Ideea că avem de ales între apărare, pe de-o parte, și sănătate și educație, pe de alta, este una populistă. Un stat puternic are nevoie și de o apărare pe măsură și de sisteme publice funcționale. Investiția în industria noastră de apărare va genera locuri de muncă, dezvoltarea infrastructurii și oportunități pentru România.

În final, câteva considerații despre titlul acestei moțiuni, un titlu care încearcă să pună etichete nemeritate, un titlu pe care semnatarii îl folosesc pentru a dezbina o întreagă națiune.

„România nu este de vânzare” se numește această moțiune de cenzură împotriva unui guvern care a crescut redevențele pentru petrolul și gazele extrase din subsolul României, care a scos din sarcina statului și a pus în sarcina companiei să plătească costurile de mediu, costuri de peste jumătate de miliard de euro. Da, asta înseamnă să nu vinzi țara, ci să obții ceea ce i se cuvine. Iar mingile și spectacolul își au locul lor, dar pe stadioane! În Parlament, cred că este nevoie de responsabilitate, de seriozitate și de discuții corecte pentru ceea ce are nevoie țara noastră.

Doamnelor și domnilor parlamentari,

România are nevoie astăzi de responsabilitate și are nevoie să continue să meargă pe drumul corect. Țara noastră nu își poate permite o criză economică și nici una politică. Oamenii așteaptă de la noi maturitate și onestitate.

Prin urmare, singura decizie rațională este respingerea acestei moțiuni de cenzură.

Vă mulțumesc !

***