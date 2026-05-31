Rusia îşi cheamă ambasadorul de la Erevan la ”consultări” – după ce Armenia a semnat parteneriatul strategic cu SUA

Moscova și-a chemat ambasadorul din Armenia la ”consultări” pe tema legăturilor Erevanului cu UUE, la o zi după ce preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat această ţară din Caucaz împotriva unei apropieri de Bruxelles și i-a cerut să organizeze un referendum pe acest subiect.

„Ambasadorul Rusiei în Republica Armenia, (Serghei) Kopîrkin, a fost chemat la Moscova la consultări despre măsurile luate” în vederea „unei apropieri de Uniunea Europeană (UE), care subminează cooperarea în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice (UEE)”, anunţă într-un comunicat Ministerul rus de Externe, citat de Agerpres.

Diplomatul a fost chemat după ce preşedintele rus Vladimir Putin şi-a înăsprit tonul împotriva Armeniei la un summit UEE cu aliaţii săi.

Vladimir Putin se teme că încă o țară din orbita sa alege UE și Occidentul

Vladimir Putin a declarat vineri, în Kazahstan, că „scenariul ucrainean” a început cu o tentativă a Kievului de a adera la UE.

El a cerut Armeniei să organizeze un referendum cu privire la această problemă „cât mai rapid”.

Armenia trebuie să aleagă între UE şi Uniunea Economică Eurasiatică condusă de către Moscova, pentru că „este imposibil să le împaci pe amândouă”, a avertizat Putin.

Declarațiile au fpst făcute cu o săptămână înainte de alegeri în Armenia, un test pentru premierul Nikol Paşinian, care a cultivat relaţii atât cu Rusia, cât şi cu Occidentul.

Armenia a găzduit un summit european luna aceasta, iar UE a salutat „un salt înainte” în relaţiile lor.

Armenia a iritat Kremlinul prin încălzirea relaţiilor sale cu UE în ultimii ani, frustrată de incapacitatea percepută a Rusiei de a o apăra în războaiele cu Azerbaidjanul.

(Citește și: O nouă țară care iese din sfera de influență a Rusiei: Armenia a semnat un acord de parteneriat strategic cu SUA – Moscova amenință cu întreruperea furnizării de petrol și gaze)

****