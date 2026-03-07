Moody’s reconfirmă ratingul României: Perspectivele pozitive ale economiei și riscurile în următorii ani

Agenția de rating Moody’s Ratings a finalizat revizuirea periodică a ratingului suveran al României, menținând nivelul Baa3 (cel mai scăzut grad recomandat investițiilor) și „confirmând potențialul solid de creștere economică pe termen mediu al țării, precum și reziliența sa față de șocuri externe”, potrivit unui comunicat al Ministerului Finanțelor.

„Analiza Moody’s confirmă faptul că România deține o economie stabilă și un grad de dezvoltare care ne oferă o poziție competitivă în regiune. Evaluarea vine într-un moment important, înaintea adoptării bugetului de stat, care trebuie definitivat cât mai rapid într-o formă responsabilă și corectă, pentru asigurarea pe de o parte a disciplinei fiscale, iar pe de altă parte, a pachetului de relansare economică.

Am adoptat măsuri ferme în 2025 pentru a corecta dezechilibrele bugetare, iar rezultatele se văd deja în scăderea graduală a deficitului. Acest lucru transmite din ce în ce mai multă încredere investitorilor și agențiilor de rating, iar angajamentul nostru rămâne neschimbat: disciplină și responsabilitate fiscal-bugetară și o politică economică axată pe investiții, în principal prin accelerarea absorbției de fonduri europene și prin măsuri de susținere a mediului de business,” a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Evoluția deficitului bugetar, conform estimărilor Moody’s:

2024: vârf de 9,3% din PIB (în termeni ESA);

din PIB (în termeni ESA); 2025: reducere la 8,2% din PIB;

din PIB; 2026: 6,3% din PIB.

Datoria guvernamentală este prognozată să crească până la 62,9% din PIB în 2027 și să se stabilizeze în jurul a 65%, nivelul considerat de agenție compatibil cu menținerea capacității robuste de plată a datoriilor, în ipoteza scăderii deficitului la 5,7% în 2027. Totuși, Moody’s avertizează asupra riscurilor care ar putea împiedica reduceri suplimentare ale deficitului după 2026 și stabilizarea datoriei la un nivel adecvat ratingului Baa3.

Un element-cheie subliniat este rolul investițiilor din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) și absorbția fondurilor europene din Facilitatea de Redresare și Reziliență (RRF). Moody’s consideră că accesarea majorității finanțării rămase până la finalul lui 2026 reprezintă un factor determinant pentru evitarea contracției economice în cursul anului curent. Deși au existat întârzieri în implementare din 2024, actualul guvern a accelerat procesul, ceea ce este apreciat pozitiv.

Riscurile pentru România din perspectiva Moody’s

Perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare asociate programului ambițios de consolidare fiscală al guvernului. Măsurile fiscale adoptate din iulie 2025 au avut un impact pozitiv asupra perspectivei fiscale a României. Totuși, riscuri importante pentru reducerea deficitului pe termen mai lung persistă, în special din cauza dificultății de a menține sprijinul politic pentru consolidarea fiscală după 2026, având în vedere rotația planificată a funcției de prim-ministru în 2027 și alegerile parlamentare programate pentru 2028. Posibilitatea ca impactul negativ asupra creșterii economice al măsurilor de reducere a deficitului să submineze în cele din urmă efortul de consolidare fiscală reprezintă un risc suplimentar.

Perspectiva negativă indică faptul că ratingul este puțin probabil să fie îmbunătățit pe termen scurt. Perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă povara datoriei guvernamentale și indicatorii de sustenabilitate ai datoriei ar evolua în linii mari în conformitate cu — sau mai favorabil decât — așteptările actuale. Acest lucru ar necesita implementarea completă și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în 2025, cu continuarea procesului și în 2027 și anii următori, deși probabil într-un ritm mai moderat decât în 2026.

Există o claritate limitată cu privire la detaliile strategiei guvernului de reducere a deficitului după 2026. Încetinirea reformelor, rotația funcției de prim-ministru în cadrul coaliției de guvernare formată din patru partide în prima jumătate a anului 2027, precum și alegerile parlamentare din 2028 cresc riscurile privind continuarea reducerii deficitului și stabilizarea datoriei la un nivel compatibil cu ratingul Baa3.

