Moody’s lasă situaţia să se clarifice înainte să se pronunţe – ratingul Franţei rămâne Aa3 cu perspectivă negativă

Moody’s s-a abţinut vineri, contrar aşteptărilor generale, de la orice acţiune cu privire la ratingul datoriei franceze, menţinându-şi de facto ratingul la Aa3 cu o perspectivă negativă, relatează AFP, preluată de News.ro.

Agenţia a publicat un comunicat în care a precizat că nu este vorba despre nicio „acţiune de credit”, părând să aştepte ca situaţia să se clarifice în Franţa înainte să se pronunţe mai mult.

Un buget dificil este în construcţie şi există temeri cu privire la noi violenţe sâmbătă, în stradă, în mai multe orașe din ţară.

Premierul Sébastien Lecornu a salutat imediat pe X o decizie care „dejoacă prognosticuri decliniste” şi pe „cei care speculează datoria franceză”.

Moody’s precizează că ratingul Aa3 – care caracterizează o datorie „de bună calitate” – „pleacă de la ipoteza că un buget 2027 care reduce deficitul public va fi adoptat, iar (…) tensiunile sociale se vor modera într-un fel în următoarele luni”.

Concurentele sale Fitch şi S& P clasează Franţa de mai multe luni la ratingul A+ (datorie de calitate medie superioară).

Şeful Guvernului francez a subliniat „acţiunea forţelor politice care, fără majoritate, au acceptat să deschidă dezbaterea asupra bugetului într-un calendar normal”.

„Acest semnal le arată împrumutătorilor noştri că există un drum. Nouă ne revine să-l urmăm pentru a da Franţei un buget până la sfârşitul anului, conform obiectivului unui deficit public de 5% din PIB”, a adăugat el.

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