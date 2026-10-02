Moody’s: Mișcările cursului pun presiune suplimentară pe serviciul datoriei/ România, dependentă de accesul la piețele internaționale. Reacția ministrului Finanțelor

Deprecierea recentă a cursului leului în raport cu euro pune o presiune suplimentară pe capacitatea României de a-și administra datoria publică (în condițiile în care jumătate este denominată în valută), într-un context în care nevoile mari de finanțare o lasă dependentă de accesul la piețe străine, notează analiștii Moody’s, avertizând asupra impactului crizei guvernamentale asupra percepției investitorilor.

„Mișcările cursului de schimb pun presiune suplimentară asupra capacității de serviciu a datoriei României și asupra deficitului de cont curent, deoarece mai mult de jumătate din datoria administrației publice generale este denominată în valute străine. Nevoile brute de finanțare mari ale României, de aproximativ 55 miliarde de euro în acest an, lasă suveranul dependent de accesul susținut la piață, în timp ce incertitudinea politică este ridicată”, se arată într-un raport Moody’s citat de Economedia.

Agenția de rating mai atrage atenția și asupra faptului că mediul de finanțare intern este tot mai puțin favorabil. Raportul mediu cerere/ofertă pentru licitațiile de Trezorerie din septembrie a fost de 1,3x, și de 0,9x pentru scadențele pe termen scurt (până la 1 an), punctează economiștii.

În plus, ei avertizează asupra facturii tot mai ridicate de dobânzi, România „confruntându-se cu prime de risc în creștere pentru împrumuturile pe piața internațională, cu cererea în scădere pe piața internă și cu presiunea tot mai mare a cursului de schimb asupra serviciului datoriei externe.”

„Evoluțiile politice din următoarele săptămâni vor fi un factor determinant important pentru ajustarea fiscală.”

Cheltuielile cu dobânzile au urcat în august la 8 mld. euro (2,2% din PIB-ul de anul trecut), în creștere cu 26,7% față de aceeași perioadă din 2025. Analiștii agenției de rating au consemnat reducerea semnificativă a deficitului bugetar, însă apreciază că actuala criză guvernamentală pune sub semnul întrebării evoluția viitoare a consolidării fiscale.

„Cea mai recentă eșuare în formarea unui nou guvern ridică întrebări cu privire la consolidarea fiscală a suveranului dincolo de 2026. Deși ajustarea fiscală a României a depășit semnificativ așteptările până acum în acest an, este necesară o consolidare suplimentară pentru a continua reducerea deficitului său fiscal, care este cel mai mare dintre statele membre ale UE”, se arată în raport.

În acest context, „evoluțiile politice din următoarele săptămâni vor fi un factor determinant important pentru a stabili dacă ajustarea fiscală recentă se dovedește durabilă pentru a susține profilul de credit suveran”, conchid ei.

Ministrul Nazare: Nu putem controla deciziile agențiilor de rating sau evoluțiile din piețele internaționale. Putem controla însă deciziile fiscal-bugetare

Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a precizat vineri, într-o postare pe Facebook, că a avut joi seara o discuție cu reprezentanții Moody’s, în care a explicat situația actuală a finanțelor publice, evoluția execuției bugetare și provocările pentru 2027.

„Nu putem controla deciziile agențiilor de rating sau evoluțiile din piețele internaționale. Putem controla însă datele noastre, deciziile fiscal-bugetare și credibilitatea pe care România o construiește prin consecvență.

Am recuperat mult din încrederea pierdută. Următoarea etapă este să demonstrăm că progresul din 2026 nu este temporar și că România poate continua consolidarea, protejând în același timp investițiile și creând condițiile pentru reducerea costurilor de finanțare și relansarea economiei”, a arătat Nazare.

Ministrul a avertizat totodată că agențiile, investitorii și Comisia Europeană analizează deja la capacitatea României de a continua ajustarea în 2027 și 2028.

„Avem nevoie ca bugetul pentru 2027 să fie construit și adoptat la timp, pe baza unui plan fiscal credibil și predictibil.

Incertitudinea politică are efecte economice și financiare reale. Moody’s arată că evoluțiile politice din următoarele săptămâni vor conta pentru evaluarea durabilității ajustării și consideră tot mai dificilă adoptarea bugetului pentru 2027 până la sfârșitul anului în lipsa unui sprijin politic suficient”, a mai precizat Nazare.

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