Moody’s Analytics: Creșterea prețului petrolului la peste 125 $/baril poate împinge economia globală în recesiune

Menţinerea preţurilor petrolului ridicate pentru o perioadă de timp mai îndelungată ar putea induce o recesiune în economia globală, a declarat pentru CNBC șeful departamentului de economie internațională de la Moody’s Analytics, Gaurav Ganguly, estimând pragul critic al preţului la 125 de dolari pe baril pentru țițeiul Brent.

Peste această valoare şi menţinerea preţurilor suficient timp la cote înalte, economia globală va intra în recesiune, dar va fi una superficială, a adăugat Ganguly, subliniind că deocamdată Moody’s este relativ optimistă, deoarece se așteaptă ca războiul din Orientul Mijlociu să se încheie în scurt timp.

Majoritatea analiștilor par să împărtășească această prognoză, deși unii au început să fie precaut pesimiști, având în vedere prelungirea blocajului în traficul normal al petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz.

În același timp, prețurile petrolului au scăzut față de maximele înregistrate săptămâna trecută, după ce președintele Trump a anunțat planul recent de reluare a traficului prin Ormuz. Planul implică ghidarea petrolierelor prin strâmtoare, deși se pare că aceasta nu va implica Marina SUA, care blochează în prezent traficul dinspre și către porturile iraniene.

„Chiar dacă acest lucru ar permite navelor să părăsească Golful Persic, este probabil să vedem trafic și la intrarea în golf. Acest lucru ar reprezenta doar o ușurare temporară, deoarece petrolierele pline vor părăsi Golful Persic”, au declarat analiștii de materii prime ING într-o notă în urma anunțării planului lui Trump.

Scăderea prețurilor petrolului a fost într-adevăr modestă, deoarece traderii par să adopte o poziție mai precaută în ceea ce privește deciziile lor privind tranzacțiile, nefiind deosebit de impresionați de cel mai recent anunț al OPEC, referitor la un acord de creștere suplimentară a producției începând de luna viitoare. La 188.000 de barili pe zi, creșterea producției este doar o fracțiune din cantitatea de producție de petrol pierdută în mijlocul conflictului dintre Statele Unite, Israel și Iran de la începutul lunii martie.

***