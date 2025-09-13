România a trecut testul agențiilor de rating – Semnal verde și de la Moody’s. Urmează testul pe care l-am tot picat, al reformei și consolidării bugetare

Agenția de rating Moody’s a menținut, vineri seară, ratingul României în categoria țărilor ”recomandate investițiilor”, cu calificativul ”Baa3”, perspectiva rămânând negativă. Calificativul ne situează pe ultima treaptă a categoriei de rating ”recomandat investițiilor”.

Decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului, se arată într-un raport al Moody’s.

Moody’s este a treia și ultima agenție de rating care trebuia să ne păstreze ratingul pentru a asigura o corecție bugetară controlată, în termenii României și nu în termenii piețelor financiare.

Decizii similare au fost luate de agențiile Standard and Poor’s și Fitch Ratings în această vară, iar o retrogradare ar fi complicat finanțarea deficitului de bani al Guvernului României, care s-a cronicizat și se ducea la peste 10% din PIB în acest an, de la 9,3% în anul electoral 2024.

Ce spune Moody’s: Guvernul majorează puternic taxele și impozitele după deficitul record din 2024, peste așteptări

Conform raportului agenției de rating, citat de News.ro, decizia de a menține perspectiva negativă reflectă riscurile semnificative de implementare legate de programul ambițios de consolidare fiscală al Guvernului.

Potrivit sursei citate, măsurile fiscale adoptate de Guvern în iulie și septembrie anul acesta au îmbunătățit semnificativ perspectivele fiscale ale României față de așteptările agenției, care în martie a schimbat perspectiva din stabilă în negativă.

Măsurile de consolidare combinate depășesc 3% din PIB în 2025 și 2026, principalii factori contributori fiind creșteri ale Taxei pe Valoare Adăugată și indexarea înghețării salariilor din sectorul public și a pensiilor.

”Cu toate acestea, rămân riscurile semnificative privind implementarea, legate de menținerea sprijinului politic pentru program, asigurarea disciplinei cheltuielilor și atingerea țintelor de creștere a veniturilor, precum și riscul ca impactul negativ asupra creșterii economice al pachetului să submineze efortul de consolidare fiscală”, arată agenția de rating.

”E nevoie de un plan detaliat pentru reducerea deficitului din 2027 încolo – România are antecedente slabe privind gestionarea politicii fiscale”

Agenția de evaluare precizează că în martie se aștepta ca datoria României să depășească 70% din PIB la finele deceniului, de la aproximativ 50% în 2023. Acest lucru se datorează în principal din cauza unui deficit fiscal care a ajuns la 9,3% din PIB la sfârșitul anului 2024 și despre care Moody’s se aștepta să scadă doar treptat în anii următori.

Pachetul semnificativ de consolidare fiscală adoptat de Parlamentul României în luna iulie a determinat Moody’s să își revizuiască previziunile privind deficitul pentru 2026 la 6,1% din PIB, de la 7,7% cât estima, și ulterior va conduce la o stabilizare a datoriei în cele din urmă la aproximativ 65% din PIB.

”Cu toate acestea, observăm riscuri semnificative pentru implementarea cu succes a planului de consolidare fiscală, care, dacă se vor materializa, ar duce la un rezultat fiscal mai slab decât se aștepta și justifică menținerea perspectivei negative”, avertizează analiștii Moody’s, citați de Agerpres.

Stabilitatea coaliției, risc la adresa consolidării fiscale

Agenția mai susține că, în primul rând, este incert dacă va rămâne unită coaliția cvadripartidă care s-a format în iunie anul acesta și dacă își va putea menține sprijinul politic pentru consolidarea fiscală, în fața opoziției populare și politice.

”Consolidarea fiscală de succes va depinde, de asemenea, de prezentarea de către guvern, la momentul oportun, a unui plan detaliat pentru continuarea reducerii deficitului și în 2027 și ulterior. În al doilea rând, efortul semnificativ de consolidare ar putea afecta creșterea economică chiar mai mult decât estimările actuale, subminând potențial efortul de reducere a deficitului. În al treilea rând, antecedentele slabe ale României privind gestionarea politicii fiscale ar putea duce la dificultăți ale guvernului în îndeplinirea obiectivelor de cheltuieli și de creștere a veniturilor incluse în plan”, adaugă agenția de evaluare.

Moody’s informează că perspectiva ar putea reveni la stabilă dacă povara datoriei guvernamentale și indicatorii de sustenabilitate a datoriei ar evolua în general în conformitate cu sau mai favorabil decât așteptările sale actuale. Acest lucru ar necesita implementarea deplină și eficientă a programului de consolidare fiscală adoptat în iulie și septembrie 2025, procesul de consolidare fiscală putând continua și după 2026.

Pe de altă parte, ratingul României ar putea fi retrogradat dacă agenția de evaluare va ajunge la concluzia că guvernul nu va putea implementa planul său de consolidare fiscală într-un mod eficient, ceea ce ar duce la o evoluție semnificativ mai proastă a indicatorilor fiscali cheie ai guvernului decât așteptările actuale.

Un astfel de scenariu ar reflecta, de asemenea, slăbiciuni în capacitatea instituțiilor de a implementa eficient un program de consolidare amplu și complex. O creștere semnificativă a riscului geopolitic derivat din războiul din Ucraina sau o presiune tot mai mare asupra finanțării deficitului ridicat de cont curent al României ar contribui, de asemenea, la presiuni negative asupra ratingurilor.

