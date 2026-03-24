Monede virtuale de minat. 10 exemple populare

Printre cele mai populare monede virtuale de minat se numără Bitcoin, prima criptomonedă lansată pe piață, dar și alte monede digitale precum Monero, Litecoin sau Ethereum Classic.

Exemple de criptomonede care se minează

Bitcoin (BTC). Lansată în 2009, Bitcoin este prima criptomonedă creată vreodată. Este o monedă online peer-to-peer, ceea ce înseamnă că toate tranzacțiile au loc direct între participanți independenți și egali la rețea, fără a fi nevoie de un intermediar care să le permită sau să le faciliteze aceste tranzacții.

BTC a fost creată tocmai pentru a permite „trimiterea plăților online direct de la o parte la alta, fără a trece printr-o instituție financiară”, după cum a arătat creatorul său, Satoshi Nakamoto.

Deși de atunci au apărut pe piață mii de alte criptomonede, Bitcoin rămâne în continuare cea mai populară monedă virtuală, cu cea mai mare capitalizare de piață (1,4 trilioane de dolari la momentul prezent).

La data de 24 martie 2026, 1 token se tranzacționa cu peste 70.000 de dolari. Moneda avea o ofertă circulantă de 20 de milioane de BTC (în cazul criptomonedelor, oferta circulantă este similară acțiunilor free float de pe bursă) și o ofertă maximă de 21 de milioane (aceasta din urmă reprezintă numărul maxim de monede care vor exista pe toată perioada de existență a criptomonedei).

Potrivit , Bitcoin este inclusă în categoria criptomonedelor foarte dificil de minat.

Monede virtuale de minat lansate după Bitcoin

Monero (XMR) este o criptomonedă bazată pe blockchain, privată, fără trasabilitate, fungibilă și descentralizată. Potrivit Wikipedia.org, protocolul Monero include diverse metode pentru a ascunde detaliile tranzacțiilor, deși utilizatorii pot partaja opțional chei de vizualizare pentru a fi auditate de terți.

Drept urmare, caracteristicile de anonimitate ale Monero au atras utilizatori care doresc măsuri de confidențialitate care nu sunt oferite de alte criptomonede.

La data de 24 martie 2026, 1 token XMR se tranzacționa la prețul de circa 339 de dolari, iar moneda virtuală avea o capitalizare de piață de 6,25 miliarde de dolari. În prezent, Monero are o ofertă circulantă de 18,44 miloane de tokene.

Potrivit site-urilor de specialitate, Monero este introdusă în categoria criptomonedelor ușor de minat. Acest fapt înseamnă că utilizatori obișnuiți pot mina eficient XMR folosind hardware de calitate superioară, nefiind necesare mașini industriale specializate și scumpe.

Monede virtuale de minat – listă

Zcash (ZEC) este o altă criptomonedă axată pe confidențialitate și anonimat. Pe Zcash, tranzacțiile pot fi transparente și vizibile publicului sau pot fi tranzacții protejate care utilizează un tip de dovadă zero-knowledge pentru a oferi anonimat în tranzacții.

După cum se arată pe site-ul coinmarketcap.com, ecosistemul Zcash folosește o tehnologie care le permite nodurilor din rețea să verifice tranzacțiile fără a dezvălui informații sensibile despre aceste tranzacții. Spre deosebire de criptomonedele pseudonime (precum Bitcoin), tranzacțiile Zcash, chiar dacă sunt transmise printr-un blockchain public, nu dezvăluie implicit adresele de expediere și de primire sau suma trimisă. Există însă o opțiune de a dezvălui aceste date în scopul auditării sau al conformității cu reglementările, mai notează sursa citată.

La data de 24 martie 2026, 1 token ZEC se tranzacționa pe bursele de criptomonede cu 226 de dolari, iar moneda avea o capitalizare de piață de 3,75 de miliarde de dolari. În prezent, oferta circulantă este de 16,59 milioane de ZEC, dintr-o ofertă maximă de 21 de milioane. Potrivit , ZEC este considerată o criptomonedă ce poate fi minată ușor.

Monede virtuale de minat – exemple

Ethereum Classic (ETC) este blockchain-ul original Ethereum (ETH) lansat în iulie 2015. Funcția sa principală este cea de rețea de contracte inteligente, cu capacitatea de a găzdui și susține aplicații descentralizate (DApps). Token-ul său nativ este ETC.

La data de 24 martie 2026, 1 token ETC se tranzacționa cu 8,4 dolari, iar moneda avea o capitalizare de piață de 1,31 miliarde de dolari. În prezent, ETC are o ofertă circulantă de 156 de milioane de ETC, o ofertă maximă de 210 milioane de ETC și circa 40.000 de deținători (numărul de adrese de portofel care dețin Ethereum Classic).

Potrivit site-urilor de specialitate, ETC este inclusă în categoria criptomonedelor ușor spre mediu de minat.

Foto: LauraTara / pixabay.com

Criptomonede meme care se minează

Dogecoin (DOGE) este prima monedă meme lansată în piață. Lansată în anul 2013, se bazează pe popularul meme de internet „doge” și are un câine Shiba Inu pe logo (Kabosu). În contextul discuției despre monede virtuale de minat trebuie menționat că inginerii de software Billy Markus și Jackson Palmer, creatorii Dogecoin, au lansat-o în glumă ca sistem de plată alternativ la BTC, dorind să ironizeze speculațiile cu criptomonede de la acea vreme.

Însă DOGE s-a impus în timp ca investiție legitimă și și-a dezvoltat rapid propria comunitate online. La ora actuală, DOGE se tranzacționează cu 0,09 dolari/token, are o capitalizare de piață de 15,87 de miliarde de dolari și o oferta circulantă de 169,25 miliarde de DOGE.

Din punctul de vedere al posibilității de minare, DOGE este considerată a fi de nivel mediu, notează coinledger.io.

Monede virtuale de minat – alternative la Bitcoin

Litecoin (LTC) este o criptomonedă concepută pentru a oferi plăți rapide, sigure și cu costuri reduse. Criptomoneda folosește tehnologia blockchain și a fost creată pe baza protocolului Bitcoin (BTC), dar diferă în ceea ce privește algoritmul de hashing utilizat, timpii de tranzacție și alți câțiva factori, potrivit coinmarketcap.com.

LTC a fost numită „lite” tocmai deoarece a fost gândită de creatorul său pentru a fi o versiune „mai ușoară”, mai rapidă și mai accesibilă a Bitcoin. De exemplu, Litecoin produce blocuri la fiecare 2,5 minute, comparativ cu cele 10 minute ale Bitcoin, ceea ce face ca tranzacțiile să fie de patru ori mai rapide.

Având și costuri de tranzacție mai mici, Litecoin este considerată o alternativă mai potrivită pentru tranzacții mai mici, de zi cu zi. Astfel, dacă BTC era considerată o monedă „de depozitare” a valorii, Litecoin a fost gândită să fie un mediu de schimb funcțional și simplu.

La data de 24 martie 2026, 1 token LTC se tranzacționa cu circa 55 de dolari, avea o capitalizare de piață de 4,25 miliarde de dolari și circa 109.000 de deținători. Oferta circulantă era de 76,98 milioane de tokene, iar cea maximă de 84 milioane de LTC. Potrivit coinledger.io, Litecoin este inclusă în categoria criptomonedelor dificil de minat.

Alte monede virtuale de minat ce sunt populare în rândul internauților sunt Ravencoin (RVN), Vertcoin (VTC) și Kaspa (KAS), considerate ușor de minat, și Dash (DASH), inclusă în categoria ușor spre mediu.

Foto: TheDigitalArtist / LauraTara / pixabay.com

