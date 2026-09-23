Stare de urgenţă în domeniul energiei și apei, aprobată de Parlamentul Moldovei

Parlamentul de la Chișinău a adoptat marţi impunerea stării de urgenţă, pe o perioadă de 60 de zile, în sectoarele energiei şi apei, în contextul în care Republica Moldova se confruntă cu scumpirea carburanţilor şi cu o secetă gravă.

Starea de alertă instituită anterior în sectoarele energetic și hidrologic expiră pe 25 septembrie, însă riscurile care au stat la baza acesteia s-au amplificat. În plus, apropierea sezonului rece ar putea crește presiunea asupra sistemului energetic și asupra resurselor disponibile, relatează AFP, preluată de Agerpres.

Starea de urgenţă, care urmează să intre în vigoare sâmbătă, le permite autorităţilor moldovene „să răspundă rapid în caz de perturbări în aprovizionarea cu energie, carburant şi apă”, a anunţat într-un comunicat Guvernul.

Propunerea Guvernului de instituire a acestei stări de urgenţă a fost adoptată cu 54 la 20 de voturi.

Preţurile mondiale ale carburanţilor cresc de la începutul Războiului din Orientul Mijlociu, iar o secetă fără precedent a scăzut nivelul râurilor în Europa şi afectează aprovizionarea energetică.

„Intrăm în sezonul rece cu mai multe riscuri care se suprapun”, a declarat premierul Vasile Tofan, menționând inclusiv prețurile ridicate la resursele energetice și deficitul hidrologic.

Premierul a susținut că autoritățile trebuie să fie pregătite să intervină înainte ca eventualele crize să se producă. El a precizat că instituirea stării de urgență nu reprezintă, în opinia Guvernului, un „cec în alb”, ci trebuie însoțită de responsabilitate și control.

Republica Moldova, o ţară cu 2,4 milioane de locuitori candidată la aderarea la Uniunea Europeană (UE), şi-a redus în mod clar dependenţa faţă de energia rusească, după ce Rusia a invadat Ucraina în 2022.

În contextul în care preţul gazelor urmează să crească pentru consumatorii moldoveni, Guvernul caută să crească bugetul destinat ajutării gospodăriilor vulnerabile la plata facturilor în această iarnă – de care beneficiază jumătate din populaţia ţării.

Republica Moldova este afectată de asemenea de o „gravă penurie de apă” pe Nistru şi Prut, care ar putea afecta aprovizionarea cu apă potabilă, potrivit Guvernului.

Preşedinta moldoveană Maia Sandu a apreciat luni că starea de urgenţă este necesară pentru a le permite autorităţilor să acţioneze „în cazul în care sunt necesare decizii rapide în vederea cumpărării de carburant, dacă debitul Nistrului continuă să scadă sau dacă preţul carburanţilor continuă să crească”.

Liderul Partidului Socialist (PSRM, prorus, în opoziţie) Igor Dodon a cerut Guvernului, pe Telegram, „să adopte o abordare pragmatică şi să deschidă de urgenţă negocieri cu Rusia privind furnizarea de gaze naturale”.

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