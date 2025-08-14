Modificări SGR: Se elimină obligația ca 50% din cantitatea de material reciclat să fie valorificată exclusiv prin intermediul Bursei Române de Mărfuri

Guvernul a modificat sistemul de garanție-returnare (SGR) pentru ambalajele primare nereutilizabile, eliminând obligația ca cel puțin 50% din cantitatea de material reciclat să fie valorificată exclusiv prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (BRM), potrivit unei hotărâri aprobate în ședința de joi.

Anterior, legislația impunea ca o parte semnificativă a materialelor reciclabile să fie tranzacționată prin această platformă.

Cu toate acestea, aplicarea obligației s-a confruntat cu dificultăți operaționale, precum durate mai lungi ale tranzacțiilor cauzate de procedurile birocratice ale bursei, restricții în selecția cumpărătorilor și limitarea negocierilor directe, ceea ce a generat prețuri mai mici și a afectat funcționarea eficientă a sistemului, potrivit notei de fundamentare a hotărârii.

Noile schimbări urmăresc, potrivit Guvernului, flexibilizarea procesului de valorificare, eliminarea barierelor administrative și restricțiilor nejustificate asupra concurenței, alinierea la Regulamentul (UE) 2025/40 care nu impune tranzacționarea exclusivă prin platformă, și facilitarea accesului direct al investitorilor în reciclare la materialele colectate.

Aceste măsuri sunt considerate necesare pentru stimularea investițiilor private, reducerea costurilor administrative și operaționale ale administratorului sistemului, se mai arată în documentele oficiale.

Inițiativa a fost consultată cu Bursa Română de Mărfuri, operatori economici din industrie și a primit avizul Consiliului Concurenței.

