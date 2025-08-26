Modificări convenite în coaliție referitor la capitalul social al firmelor – ministrul Finanțelor

În urma negocierilor dintre liderii partidelor din coaliția de guvernare purtate luni seara, vor exista câteva modificări la pachetul doi de măsuri fiscale, care vizează, printre altele, creșterea capitalului social al firmelor.

Pragul minim de capital social al unei firme nu mai crește la 8.000 de lei, așa cum anunțaseră inițial Finanțele, și s-a ajuns la mai multe praguri:

cel mai mic prag fiind de 500 de lei pentru firmele cu cifră de afaceri de maximum 400.000 de lei

cel mai mare – de 90.000 de lei – pentru cine are o cifră de afaceri de peste 7 milioane de lei.

Măsura, prezentată de oficiali ca un instrument de combatere a apariției firmelor-fantomă, va fi înlocuită cu un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii, a explicat ministrul Alexandru Nazare, pe Facebook.

”Capital social SRL: Am susţinut ieri, în şedinţa coaliţiei de guvernare, o măsură importantǎ pentru IMM-uri şi start-up-uri – modificarea capitalului social minim pentru SRL-ur. În urma dezbaterii publice şi a numeroaselor sugestii pe care le-am primit din mediul antreprenorial, noua propunere introduce un sistem adaptiv, corelând suma capitalului social cu dimensiunea afacerii. Astfel: În cazul companiilor cu venituri mai mici de 395.000 lei, capitalul social minim propus este de 500 lei, Companii cu venituri între 395.000 şi 7.000.000 lei: capitalul social minim devine 5.000 lei, iar în cazul firmelor cu venituri de peste 7.000.000 lei, capitalul social minim propus devine 90.000 lei”, a declarat ministru.

Practic, pentru societăţile nou-înfiinţate, capitalul social minim porneşte de la 500 lei, oferind mai multă flexibilitate şi accesibilitate antreprenorilor la început de drum iar odată cu creşterea activităţii, creşte şi capitalul social minim.

În plus, majorările de capital efectuate până la 31.12.2026 vor beneficia de o reducere cu 50% a tarifului de publicare în Monitorul Oficial, dacă modificarea priveşte doar capitalul social.

”Noua regulă va obliga toate firmele să majoreze capitalul social minim, în termenul legal. Ce înseamnă acest lucru? Reţelele de firme-fantomă vor ieşi la suprafaţă sau se vor închide – cei corecţi vor creşte capitalul, iar cei care deţin sute de firme şi nu vor depune vor fi astfel filtraţi. Proprietarii reali ai firmelor nu se vor mai putea ascunde în spatele SRL-urilor de 1 leu”, subliniază el.

Comparație cu alte state UE

Alexandru Nazare prezintă şi situația din Europa, arătând că ”România este una dintre ţările cu cel mai mic capital social cerut la înfiinţarea unui SRL”.

”În multe alte state, sumele sunt semnificativ mai mari, precum Austria (10.000 EUR), Germania (25.000 EUR), Slovenia (7.500 EUR), Ungaria (7.500 EUR) s.a. Există şi ţări europene cu un capital social simbolic, de 1 EUR, dar acestea nu au problema masivă a firmelor-fantomă şi nici deficitul bugetar record al României – cel mai mare din UE, cauzat în mare parte de slaba colectare. Pentru antreprenorii corecţi, această măsură este un scut, nu o barieră. Banii depuşi drept capital social pot fi folosiţi pentru cheltuielile curente ale firmei (ex: sediu, alte plăţi) – important de subliniat că nu sunt bani blocaţi. În acelaşi timp, mǎsura contribuie la reducerea drasticǎ a fenomenului firmelor-fantomă, protejând atât companiile corecte de parteneri fictivi, cât şi statul”, explică Alexandru Nazare.

Contribuțiile de sănătate pentru cei cu venituri din activități independente

O altă modificare se referă la o modificare a pragului maxim de contribuție la sănătate în cazul celor care obțin venituri din activități independente.

Plafonul maxim al plății contribuției la sănătate pentru cei care obțin venituri din activități independente, s-a stabilit un nivel de 72 de salarii minime brute pe țară, comparativ cu 90 de salarii minime brute pe țară – propunerea Ministerul Finanțelor – și 60 de salarii minime – în prezent.

Înainte de ședința Coaliției de luni seara, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că social-democrații sunt de acord cu mare parte din pachetul de eliminare a privilegiilor, dar a precizat că mai sunt două chestiuni care trebuie clarificate și anume pe zona de măsuri fiscale și pe cea de administrație.

