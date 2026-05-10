Ministrul Economiei a discutat la Kiev modelul ucrainean de integrare a inteligenţei artificiale în serviciile publice. Alte proiecte din care se poate inspira România

Ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, a discutat la Kiev, cu reprezentanți de profil din Ucraina mai multe proiecte concrete pentru cooperare în domeniul digitalizării.

„Consolidăm parteneriatul digital cu Ucraina. Ne inspirăm din modelele de succes privind digitalizarea. Sunt foarte motivat să propagăm rapid bunele practici şi în România. Ucraina este unul dintre liderii regionali în transformare digitală şi un partener de încredere al României”, a scris, duminică, pe Facebook, ministrul Irineu Darău.

Darău a avut la Kiev o reuniune extinsă cu echipa Ministerului Transformării Digitale din Ucraina şi cu reprezentanţii instituţiilor din domeniul digitalizării, pentru a discuta câteva proiecte concrete importante ce ar putea fi dezvoltate de România, „pentru consolidarea rezilienţei naţionale şi europene”:

Principalele proiecte, prezentate de ministrul Irineu Darău:

AI & Statul Agentic: „Gazdele noastre au prezentat soluţiile lor, inclusiv Diia AI şi conceptul unui model lingvistic naţional de mari dimensiuni. Am analizat oportunităţile de colaborare şi integrarea inteligenţei artificiale în serviciile publice”.

Securitate cibernetică şi infrastructură: „Am discutat despre protecţia împotriva atacurilor cibernetice şi despre dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere prin fibră optică, inclusiv proiectul cablului submarin din Marea Neagră”.

GovTech & Educaţie: „Am analizat iniţiative precum GovTechLab şi CDTO Campus, care sprijină colaborarea dintre guvern şi companiile tech, precum şi formarea unei noi generaţii de specialişti în transformare digitală”.

