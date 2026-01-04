Model pentru SUA: Cum a reușit Japonia să reducă dependența de China în privința semiconductorilor și microcipurilor

Deși nu mai domină producția mondială de semiconductori și microcipuri, ca acum câteva decenii, Japonia s-a reinventat ca actor global vital în acest sector strategic.

De la minerale și substanțe chimice esențiale la echipamente de fotolitografie și semiconductori, țara a trasat o cale pentru a reduce riscurile legate de aprovizionare și dependența de China, potrivit unei analize CEPA.

Succesul japonez arată cum o politică inteligentă poate neutraliza „strânsoarea”Chinei. Ca aliat de încredere, Japonia va juca un rol cheie în proiectul Pax Silica al SUA, recent anunțat, conceput pentru a consolida „lanțul de aprovizionare cu siliciu — de la minerale esențiale și inputuri energetice la producție avansată, semiconductori, infrastructură AI și logistică”.

Scânteia inițială a apărut în 2010, când China a impus un embargo asupra exporturilor de pământuri rare către Japonia, în contextul unei dispute diplomatice, dezvăluind riscurile dependenței excesive de un singur furnizor pentru materiale esențiale. La acea vreme, Japonia depindea de China pentru până la 90% din elementele sale de pământuri rare — critice nu numai pentru semiconductori, ci și pentru electronice și automobile.

Decidenții politici japonezi, producătorii (cum ar fi Toyota și Sony) și agențiile guvernamentale au lansat o inițiativă la nivel național pentru „eliminarea riscurilor”. Au colaborat cu Lynas Rare Earths din Australia, cel mai mare producător din afara Chinei, și au extins o fabrică de prelucrare în Malaezia. Până în 2025, Japonia și-a redus dependența de pământurile rare din China la aproximativ 60%.

Acest efort susținut de 15 ani arată modul în care Tokyo se mobilizează pe termen lung. În paralel cu consolidarea aprovizionării din străinătate, companiile japoneze JSR, Shin-Etsu și Tokuyama domină piața substanțelor chimice necesare pentru mașinile de fotolitografiere EUV (ultraviolet extrem) utilizate pentru gravarea cipurilor de siliciu. Japonia este, de asemenea, lider în producția de plăci de siliciu, Shin-Etsu Chemical și SUMCO fiind printre cei mai mari furnizori din lume.

Japonia a impus controale la export pentru a limita accesul Chinei la aprovizionarea cu cipuri avansate și a semnat acorduri de parteneriat în domeniul semiconductorilor cu țări din întreaga lume, inclusiv SUA, Vietnam și India.

Partenerii sunt esențiali pentru stimularea producției interne de cipuri. Guvernul de la Tokyo a cheltuit miliarde pentru a convinge TSMC din Taiwan să construiască o nouă fabrică gigantică pe terenurile agricole din Kikuyo, în sud-vestul Japoniei. Aceasta s-a deschis în februarie anul trecut, iar acum se planifică construirea unei a doua fabrici.

Următorul Silicon Valley din Pacific

Cel mai mare pariu al Japoniei în domeniul cipurilor este Rapidus, o companie start-up fondată în 2022. Susținută de guvern și de giganți corporativi precum Toyota, Sony și SoftBank, Rapidus construiește o fabrică pe insula nordică Hokkaido.

Compania realizează cu succes prototipuri de tranzistori gate-all-around de 2 nm în parteneriat cu IBM — un pas concret către recâștigarea poziției de lider în domeniul producției avansate. Dacă acest pariu riscant va da roade, „Insula Florilor” a Japoniei ar putea deveni următorul Silicon Valley al Pacificului.

Japonia este deja un lider mondial în fotolitografie și echipamente semiconductoare, controlând aproximativ 30% din piața globală a echipamentelor de producție cu companii japoneze cheie precum Tokyo Electron, Nikon și Canon.

În spatele producătorilor de cipuri se află giganții japonezi din domeniul electronicelor, printre care Sony, Panasonic și Toshiba. Sony este lider mondial în senzori de imagine, în timp ce Panasonic are o expertiză avansată în cipuri auto și industriale, colaborând adesea cu alți actori naționali și globali pentru cercetare și dezvoltare și producție.

Industria japoneză este puternică în etapele cheie „front-end” (producția de waferi) și „back-end” (asamblare, testare, ambalare). În plus, continuă să exceleze și în domeniul materialelor și produselor chimice de bază, consolidându-și și mai mult rolul în rețeaua globală de aprovizionare.

Provocări și probleme istorice

În ciuda progreselor actuale, provocările rămân: Japonia trebuie să asigure peste 32 de miliarde de dolari în capital pentru a-și extinde producția și se confruntă cu o penurie critică de ingineri semiconductori cu înaltă calificare.

Problemele istorice — precum structura fragmentată a industriei și adaptarea lentă la consolidarea industriei — limitează leadershipul japonez în domeniul cipurilor AI de ultimă generație.

Atât SUA, cât și Europa ar trebui să considere Japonia un aliat esențial și de încredere pentru asigurarea viitorului lanțurilor globale de aprovizionare cu semiconductori. Capacitățile de neegalat ale Japoniei de-a lungul lanțului valoric, colaborările profund înrădăcinate cu liderii tehnologici americani și europeni și fiabilitatea dovedită se opun direct riscurilor competitive și geopolitice reprezentate de China.

Ce este Pax Silica

Pax Silica este o inițiativă strategică coordonată de SUA pentru a construi un lanț de aprovizionare cu siliciu sigur, prosper și bazat pe inovare, de la minerale critice și inputuri energetice până la producție avansată, semiconductori, infrastructură AI și logistică.

Scopul principal al inițiativei este de a reduce dependența pe lanțul de aprovizionare de țările considerate coercitive, în special China, care în ultimii ani a impus controale la exportul de minerale critice cum ar fi pământurile rare.

Summitul inaugural Pax Silica a reunit participanți din Japonia, Coreea de Sud, Singapore, Olanda, Regatul Unit, Israel, Emiratele Arabe Unite și Australia, alături de invitați din Taiwan, Uniunea Europeană, Canada și OCDE. Împreună, acești parteneri găzduiesc cele mai importante companii și investitori care alimentează lanțul global furnizor de AI.

