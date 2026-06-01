Miza din IndoPacific: AUKUS va dezvolta vehicule subacvatice fără echipaj, cu livrări programate pentru 2027

Statele Unite, Marea Britanie și Australia colaborează pentru dezvoltarea unor vehicule subacvatice fără echipaj uman, ca parte a pactului lor trilateral de apărare AUKUS, a declarat sâmbătă secretarul american al Apărării, Pete Hegseth (foto), potrivit Reuters.

AUKUS a precizat într-un comunicat comun că livrarea acestor vehicule va începe în anul 2027.

Programul va îmbunătăți capacitățile de recunoaștere și lovire ale celor trei națiuni și va consolida superioritatea în războiul antisubmarin și împotriva navelor de suprafață, în operațiunile de neutralizare a minelor, în războiul electronic și în manevrele desfășurate în zone litorale contestate, se mai arată în comunicat. Programul face parte din așa-numitul „Pilon II” al AUKUS, care vizează dezvoltarea unor tehnologii avansate de apărare, inclusiv în domeniile calculului cuantic, tehnologiilor subacvatice, armelor hipersonice, inteligenței artificiale și securității cibernetice.

„Acest proiect emblematic va furniza o gamă de încărcături utile pentru vehicule subacvatice fără echipaj (UUV), extrem de adaptabile și destinate unor misiuni multiple, concepute pentru a sprijini operațiunile subacvatice și pentru a menține avantajul nostru colectiv în domeniul maritim”, a declarat Hegseth.

Format din cele trei țări în 2021, AUKUS face parte din eforturile lor de a contracara influența și puterea tot mai mare a Chinei în regiunea Indo-Pacifică.

China a calificat pactul AUKUS drept periculos și a avertizat că acesta ar putea alimenta o cursă a înarmării în regiune.

„Acest program va oferi rapid forțelor noastre cele mai avansate tehnologii de pe câmpul de luptă, pe măsură ce dezvoltăm împreună o serie de senzori și sisteme de armament de ultimă generație pentru dronele subacvatice”, a declarat ministrul britanic al Apărării, John Healey.

Healey a adăugat că vehiculele subacvatice fără echipaj vor îmbunătăți capacitatea tuturor celor trei țări de a răspunde amenințărilor, inclusiv celor care vizează cablurile și conductele submarine.

„Prea mult timp, în cadrul AUKUS, am vorbit prea mult și am realizat prea puțin”, a spus Healey, care a participat alături de Hegseth și de ministrul australian al Apărării la Dialogul Shangri-La din Singapore.

