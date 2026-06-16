Macron și Starmer repun pe masă o misiune navală pentru deminarea Strâmtorii Ormuz și escortarea navelor. Răspunsul lui Trump

Misiunea navală pentru Strâmtoarea Ormuz, pe care Franța și Marea Britanie o propun SUA ca etapă ulterioară a acordului de încheiere a războiului cu Iranul, ar urma să aibă ca scop reasigurarea echipajelor și a asigurătorilor maritimi că navele pot naviga din nou în siguranță prin strâmtoare, prin îndepărtarea posibilelor mine plasate de iranieni și, posibil, prin oferirea de escorte militare, conform Associated Press (AP).

Franța și Marea Britanie lucrează la aceste planuri de luni de zile. Președintele francez Emmanuel Macron a avansat ideea încă din luna martie, când războiul era în plină desfășurare, afirmând că navele de război ar putea escorta petroliere și portcontainere prin acest punct maritim strategic după calmarea conflictului.

Președintele american Donald Trump i-a spus luni lui Macron, la summitul G7, că nu vede nevoia unui „ajutor prea mare”, deoarece strâmtoarea „va fi deschisă” datorită acordului provizoriu cu Iranul.

„Dar nu cred că este o idee rea să fie una sau două nave de aici, din partea câtorva țări. Ați fi o țară foarte potrivită să faceți asta”, i-a spus Trump liderului francez.

Trump on the Strait of Hormuz:



It's toll-free. We had a little argument about that. It's toll-free, so I don't think we're going to need much help.



But I don't think it's a bad idea to have a ship or two up there — a few countries. You'd be a great country to do it.



Because… pic.twitter.com/GZjahm5zc5 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2026

Macron a propus misiunea navală în Ormuz încă din martie

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat luni că va încerca să obțină sprijinul celorlalți lideri G7 pentru o misiune navală defensivă în Strâmtoarea Ormuz, după ce SUA și Iranul au ajuns la un memorandum de înțelegere pentru încheierea războiului și redeschiderea rutei comerciale.

Franța și Regatul Unit lucrează de luni de zile la înființarea unei misiuni în Ormuz, purtând discuții cu aproximativ 50 de alte state, în timp ce așteaptă ca situația de securitate să permită o desfășurare. Participanții sunt pregătiți să trimită fregate și nave de deminare în strâmtoare, a spus Macron.

„Dacă următoarele zile ne vor arăta că totul este în regulă, atunci ne vom desfășura împreună cu britanicii și vom conduce această misiune”, a declarat Macron pentru postul TF1.

Portavionul francez Charles de Gaulle poate ajunge în regiune „în două sau trei zile”, a mai spus Macron, cu câteva ore înainte de începerea summitului.

Cum ar putea funcționa

Într-o declarație de salutare a acordului-cadru care extinde cu 60 de zile armistițiul provizoriu SUA-Iran și ar duce la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, aliații SUA au transmis că „sunt angajați să își joace rolul” pentru redeschiderea urgentă a rutei maritime, cu „libertate de navigație necondiționată și nerestricționată”.

Declarația a fost emisă de Franța, Regatul Unit, Germania, Japonia și Italia, cărora li s-a alăturat ulterior Canada — toate membre, alături de Statele Unite, ale grupului G7.

Acestea au propus „o misiune strict defensivă și independentă, pentru reasigurarea transportului comercial și desfășurarea operațiunilor de deminare”.

Portavionul francez cu propulsie nucleară Charles de Gaulle se află deja în regiune. Macron l-a trimis mai întâi în estul Mediteranei, la începutul lunii martie, iar apoi mai departe, prin Canalul Suez, către Marea Arabiei.

Alte state desfășurate în regiune, care ar putea ajuta rapid, includ Țările de Jos, Italia și Regatul Unit, a spus Macron.

Liderul francez i-a spus lui Trump că avioane de vânătoare franceze ar putea participa la misiuni de observare deasupra acestei rute maritime vitale chiar de marți, urmate „în termen de 48 de ore” de fregate și „în două-trei zile, de portavion”.

„Desigur, toate acestea presupun ca acest lucru să fie dorit și solicitat”, a spus Macron. „Poate că nu va fi dorit și poate că nu va fi necesar. Dar, în orice caz, reflectă disponibilitatea noastră de a ajuta.”

Navele de deminare ar urma să elimine din această rută pericolele subacvatice pentru transportul maritim, mine care pot fi autopropulsate, cablate sau așezate pe fundul mării și activate de sunet, mișcare sau lumină.

Trump a spus că au fost găsite mine și că eforturile pentru localizarea altora continuă, dar că strâmtoarea „este deja parțial deschisă”.

Marina Regală britanică a ținut să își arate expertiza specializată pe care ar putea să o ofere, primind jurnaliști la bordul unei nave, RFA Lyme Bay, în timp ce aceasta aștepta luna trecută, în largul coastelor Gibraltarului, să fie desfășurată.

Europenii au experiență în misiuni de escortă

Echipajele navale franceze, americane, britanice și ale altor state au deja experiență în escortarea navelor civile prin foc ostil în regiune. Acestea au apărat anterior nave cargo în timpul atacurilor din Marea Roșie, desfășurate de rebelii Houthi din Yemen, susținuți de Iran.

Fregatele franceze au folosit mitraliere, tunuri și rachete sofisticate de apărare antiaeriană pentru a respinge loviturile Houthi. Fregata franceză Alsace a doborât trei rachete balistice în Marea Roșie în 2024, în timp ce escorta un portcontainer. Comandantul navei de la acel moment, căpitanul Jérôme Henry, a declarat pentru AP că a fi ținta unor lovituri potențial mortale a fost tulburător și epuizant. Luptele navale au afectat, de asemenea, navele și personalul Marinei SUA.

Dacă vor fi desfășurate în Strâmtoarea Ormuz, echipajele navale ar spera la riscuri mai reduse dacă armistițiul se menține. Însă, având în vedere că Iranul este considerat în continuare înarmat cu stocuri de rachete, drone și alte armamente, sistemele defensive ale navelor de război ar putea fi folosite pentru respingerea unor atacuri dacă armistițiul se rupe.

„Odată ce există un armistițiu, nevoia unei misiuni navale se reduce semnificativ”, a spus Max Bergmann, analist la Center for Strategic and International Studies, un think-tank din Washington, D.C., citat de Associated Press.

„O prezență navală britanico-franceză va avea, fără îndoială, unele beneficii de securitate. Ar putea ridica miza pentru Iran dacă ar încerca să reaprindă războiul; demonstrează angajamentul Europei față de statele din Golf; și ar putea reasigura companiile de transport maritim și de asigurări”, a spus el. „Dar nu ar trebui să îi supraestimăm utilitatea.”

Planificarea comună franco-britanică a misiunii a implicat state aflate la distanțe mari, precum Australia, Coreea de Sud și Japonia, Bahrain și Qatar în Golf, Canada și peste o duzină de țări europene. O reuniune a miniștrilor apărării și a altor reprezentanți, convocată luna trecută de Franța și Marea Britanie pe tema acestor planuri, a reunit 38 de țări.

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