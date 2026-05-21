Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei acuză PSD că blochează finanțarea autostrăzilor A7 și A8 după sesizarea la CCR privind Ordonanța SAFE

Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM) acuză PSD și pe liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, că pun în pericol finanțarea autostrăzilor A7 și A8, după sesizarea depusă la Curtea Constituțională privind Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 38/2026, referitoare la începerea programului european SAFE.

Într-un comunicat de presă transmis miercuri, MDM afirmă că decizia de a contesta actul normativ „pune în pericol direct o finanțare vitală de 4,2 miliarde de euro destinată mobilității militare, dar și dezvoltării regionale și transfrontaliere, fonduri vitale securizate pentru finalizarea autostrăzilor A7 (Autostrada Moldovei) și A8 (Autostrada Unirii)”.

Potrivit organizației, termenul-limită pentru demararea programului SAFE este 31 mai 2026, iar „deschiderea unui conflict juridic la Curtea Constituțională a României cu doar unsprezece zile înainte de termen reprezintă un sabotaj la adresa uneia dintre cele mai defavorizate regiuni ale țării”.

„Orice întârziere generată de această sesizare blochează semnarea contractelor și atragerea acestor miliarde de euro, ducând la pierderea definitivă a banilor”, se arată în comunicat.

Reprezentanții Mișcării pentru Dezvoltarea Moldovei susțin că autostrăzile A7 și A8 „nu sunt mofturi electorale, ci urgențe strategice naționale și europene”.

Asociația îi solicită public lui Sorin Grindeanu clarificări și formulează două întrebări directe: „Domnule Sorin Grindeanu, vă asumați personal pierderea celor 4,2 miliarde de euro pentru autostrăzile A7 și A8 și condamnarea Moldovei la subdezvoltare, în cazul în care acest blocaj la CCR va duce la depășirea termenului de 31 mai?” și „Își asumă PSD blocarea celor mai importante proiecte de dezvoltare din regiunea nord-estică a României, pentru care zeci de mii de moldoveni au ieșit în stradă în ultimul deceniu?”.

***