Mișcare diplomatică surprinzătoare: Franţa își deschide consulat în Groenlanda și cere SUA „să înceteze șantajul” asupra teritoriului arctic

Franţa va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, o măsură planificată încă de anul trecut, a declarat miercuri ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot (foto), pe fondul presiunilor exercitate de preşedintele american Donald Trump pentru a prelua controlul asupra teritoriului arctic.

Statele Unite trebuie să înceteze să şantajeze Groenlanda şi să-şi exprime dorinţa de a prelua controlul asupra teritoriului autonom danez, a adăugat Barrot, la radio RTL, potrivit news.ro.

„Atacarea unui alt membru NATO nu ar avea sens, ar fi chiar contrar intereselor Statelor Unite şi, prin urmare, acest şantaj trebuie să înceteze în mod evident”, a declarat Barrot.

Şefii diplomaţiei daneze şi groenlandeze se vor afla miercuri la Casa Albă pentru o întâlnire tensionată menită să dezamorseze criza din Groenlanda, teritoriu autonom danez pe care Donald Trump afirmă că doreşte să-l anexeze.

De la revenirea sa la putere, în urmă cu aproape un an, preşedintele american menţionează în mod regulat posibilitatea de a prelua controlul asupra acestei imense insule arctice, strategice, dar puţin populate. Ameninţările sale s-au intensificat de la capturarea, la începutul lunii ianuarie, a preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro.

Săptămâna trecută, preşedintele francez Emmanuel Macron, alături de cancelarul german Friedrich Merz, premierii italian Giorgia Meloni, polonez Donald Tusk, spaniol Pedro Sanchez şi britanic Keir Starmer, şi-a exprimat, într-o ”Declaraţie comună”, susţinerea faţă de Danemarca împotriva revendicării Groenlandei de către preşedintele american Donald Trump.

În iunie 2025, preşedintele Macron a fost primul lider străin care a vizitat Groenlanda după ce Donald Trump şi-a reluat ameninţările de anexare. Preşedintele francez a afirmat că vizita sa este o dovadă a solidarităţii europene. Ulterior, la sfârşitul lunii august, în capitala Groenlandei, Nuuk, a venit în vizită şi ministrul francez de externe Barrot, care a anunţat că Franţa şi Groenlanda urmează să coopereze într-un proiect de cartografiere a resurselor subsolului Groenlandei.

***