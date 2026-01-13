Ministrul Apărării, întâlnire cu însărcinatul cu afaceri al SUA – Discuții despre securitate și achizițiile pentru Apărare

Ministrului Apărării, Radu Miruţă, a discutat, luni, cu însărcinatul pentru afaceri al SUA la Bucureşti, Michael Dickerson, despre subiecte de interes strategic, cu accent pe situaţia de securitate regională şi cooperarea privind achiziţiile pentru Apărare.

Potrivit MApN, în cadrul întâlnirii au fost abordate subiecte de interes strategic pentru ambele părţi, cu accent pe situaţia de securitate regională, stadiul cooperării bilaterale în domeniul achiziţiilor pentru apărare şi oportunităţile pentru dezvoltări ulterioare, ca necesitate a adaptării constante la actualele şi viitoarele provocări de securitate.

La întâlnirea de lucru au partipat și lideri ai forțelor armate, respectiv ale Forțelor Aeriene SUA și șeful Statului Major al Apărării din România, generalul Gheorghiță Vlad

”Întâlnirea cu dl. Michael L. Dickerson, însărcinatul cu afaceri al SUA, a fost o reconfirmare a legăturii solide dintre România și SUA, partenerul nostru strategic. Am discutat deschis despre securitatea regională, cooperarea în domeniul apărării și pașii concreți pentru a ne adapta împreună noilor provocări. România rămâne un partener activ și de încredere în NATO, investește așa cum și-a asumat pentru modernizarea Armatei și colaborează strâns cu forțele aliate. Sprijinul constant al SUA în această direcție este esențial. Iar angajamentul nostru comun e clar: securitate, stabilitate și un parteneriat strategic care produce rezultate reale”, a transmis Radu Miruță, într-o postare pe Facebook.

În cadrul întâlnirii, ministrul Apărării a reiterat angajamentul ferm al României faţă de securitatea colectivă a NATO, evidenţiind contribuţia activă a ţării noastre la întărirea securităţii regionale atât prin investiţile în apărare, cât şi prin cooperarea extinsă cu forţele aliate, a mai transmis Ministerul Apărării după întâlnirea celor doi oficiali guvernamentali.

Totodată, arată MApN, ministrul Radu Miruță şi-a exprimat aprecierea pentru relaţiile bilaterale cu SUA, în cadrul oferit de Parteneriatul Strategic dintre cele două ţări, reamintind rolul Statelor Unite ale Americii în consolidarea posturii de descurajare şi apărare a României şi a Flancului Estic al Alianţei.

”Întâlnirea a reconfirmat angajamentul ambelor părţi pentru continuarea dialogului politico-militar şi a colaborării strânse în sprijinul securităţii şi stabilităţii regionale şi euroatlantice”, a menţionat MApN.

