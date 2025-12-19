Economistul Mircea Coșea a murit. Avea 83 de ani

Cunoscutul profesor universitar și analist economic Mircea Coșea a murit joi, la vârsta de 83 de ani, informează Agerpres.

Pe 4 decembrie, Mircea Coșea scria pe Facebook că a avut probleme de sănătate și că a fost internat în spital.

Mircea Coșea a fost una din cele mai respectate voci în analiza economică românească, fiind activ atât în mediul academic, cât și în dezbaterea publică privind reformele structurale necesare și schimbarea modelului economic al României.

A fost deputat în 2 legislaturi și europarlamentar din partea PNL.

În urmă cu două săptămâni, își lansase la Târgul de carte Gaudeamus volumul ”Jurnal pe frontul războiului comercial. Studii şi analize economice”.

Ultimul mesaj al lui Mircea Coșea

„Săptămâna trecută am avut probleme de sănătate, ceea ce nu este surprinzător la vârsta mea. Am fost internat la Spitalul Floreasca, etajul 2 salonul 227. Domnul prof. dr Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale, m-a «reparat» și de această dată. (…) Stimați prieteni, sănătatea este mai bună decât toate, dar uneori ea depinde nu doar de știința medicală, ci și de modul cum aceasta este aplicată. În cazul de față am văzut și am simțit pe propria piele cum știința eminentului profesor s-a aplicat de către o categorie puțin cunoscută a mediului sanitar, aceea a asistenților medicali”, afirma Coșea atunci.

„Cum spuneam, am fost internat în salonul 227 etaj 2 Floreasca. Este un salon post operatoriu cu 10 paturi. Meseria mea, care timp de aproape 60 de ani mi-a intrat în sânge, nu m-a lăsat ca între branule, perfuzii și colectări să nu «analizez» modul cum funcționează sistemul sanitar, pe un eșantion reprezentat de salonul cu pacienți aflați în chinurile durerilor și stresului post operatoriu”, adăuga acesta.

„Concluzia: surprinzătoare, dar adevărată: o săptămâna, 24 din 24, am asistat la o activitate de excelență. Doamnele și domnișoarele asistente au performat la cel mai înalt nivel de competență, de responsabilitate și de comportament super civilizat, de o empatie permanentă față de fiecare pacient în parte. Dacă nu ar fi aparent incompatibilă cu «spitalul», pot spune că își practică meseria cu eleganță. De ziua României, fiind pacient, m-am simțit și eu mândru că sunt român pentru că beneficiam de înalta calitatea a muncii unor românce: doamnele și domnișoarele asistente medicale”, mai spunea Coșea la acel moment.

