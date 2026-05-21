MIPE și BERD lansează două proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii medicale prin parteneriate public-privat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat semnarea a două contracte de asistență tehnică cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), în cadrul acordului de colaborare dintre cele două instituții, pentru dezvoltarea infrastructurii medicale din România prin mecanismul parteneriatului public-privat (PPP).

Primul contract vizează pregătirea proiectului pilot PPP pentru Spitalul Clinic CF Nr. 2 București, considerat de autorități drept cel mai ambițios proiect de infrastructură spitalicească pregătit până acum prin acest mecanism în România. Potrivit MIPE, sprijinul tehnic al BERD va contribui la structurarea proiectului astfel încât acesta să fie sustenabil financiar și compatibil cu legislația europeană. În cadrul modelului propus, serviciile medicale și activitățile clinice vor rămâne în responsabilitatea sectorului public, în timp ce partenerul privat va asigura proiectarea, construcția, dotarea și mentenanța infrastructurii, finanțând investiția și recuperând costurile prin plăți de disponibilitate pe o perioadă estimată la 30 de ani.

În legătură cu acest proiect, MIPE, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Spitalul Clinic CF Nr. 2 au semnat, la 20 mai, un protocol de colaborare instituțională pentru pregătirea investiției. Documentul stabilește cadrul de cooperare între cele trei instituții și vizează transformarea spitalului într-un centru medical terțiar modern, dedicat îngrijirii de înaltă specializare, activității academice și cercetării clinice.

Cel de-al doilea contract semnat cu BERD are ca obiect realizarea unei analize naționale privind potențialul de implementare prin PPP a unor proiecte spitalicești strategice. În colaborare cu Ministerul Sănătății și Ministerul Finanțelor, autoritățile vor evalua și prioritiza până la zece proiecte, între care Spitalul Regional de Urgență Constanța, relocarea Spitalul de Urgență Floreasca, Spitalul Județean de Urgență Sibiu, Spitalul Integrat de Boli Respiratorii Iași și Institutul de Medicină Cardiovasculară Iași. Obiectivul este crearea unui portofoliu național de proiecte mature, pregătite pentru atragerea investițiilor private.

Potrivit MIPE, cele două inițiative fac parte dintr-un model integrat de finanțare care combină fonduri europene nerambursabile, alocări bugetare și capital privat, cu potențialul de a tripla volumul investițiilor în infrastructura sanitară în viitorul cadru financiar european 2028–2034.

„România are nevoie de spitale noi. Nu de promisiuni despre spitale — de spitale. Proiectul pilot PPP pentru Spitalul CF 2 este primul pas concret spre un model diferit: unul în care statul știe ce vrea, se pregătește serios înainte să semneze contracte și atrage capital privat fără să cedeze actul medical”, a declarat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

