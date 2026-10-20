Minuta BNR: Inflația va depăși prognoza, trasă în sus de energie, combustibili și deprecierea leului – Prăbușire a investițiilor private – Exportul net a redevenit contracționist

Așteptările inflaționiste ale analiștilor financiar-bancari au crescut puternic în ultimele luni, revenind în august și septembrie în apropierea limitei superioare a intervalului țintei BNR (3,5%), în timp ce percepțiile consumatorilor privind evoluția prețurilor s-au deteriorat din nou, potrivit minutei ședinței Consiliului de Administrație al BNR din 8 octombrie, în care BNR a păstrat dobânda-cheie la 6,50%.

În cazul companiilor, anticipațiile inflaționiste pe termen scurt s-au redus per ansamblul trimestrului al treilea, mai arată BNR în minută.

De notat că guvernatorul BNR Mugur Isărescu remarcă în general, în conferințele sale de presă, faptul că așteptările inflaționiste ale analiștilor financiar-bancari sunt ancorate, adică aceștia au încredere în prognozele băncii centrale și că BNR va reuși să readucă inflația în intervalul său țintă: 2,5% ±1 punct procentual (adică intervalul 1,5% – 3,5%).

Amintim că BNR a semnalat după ședința din 8 octombrie o revizuire negativă a prognozei de inflație pe termen scurt – adică o inflație mai mare la final de 2026 decât estima în august.

Acum, banca centrală explică faptul că înrăutățirea perspectivei vine în principal din scumpirea combustibililor și energiei, creșterea cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei, precum și din evoluția cursului de schimb al leului, care s-a depreciat puternic în luna septembrie și va scumpi importurile.

Astfel, BNR apreciază că ”balanța riscurilor pentru inflație rămâne înclinată în sus pe termen scurt” – adică inflația e mai probabil să surprindă pe creștere decât pe scădere.

”(În ședința CA al BNR) s-au făcut referiri la creșterea consemnată în august de dinamica anuală a prețurilor de producție din industrie pentru bunurile de consum după scăderea similară ca amplitudine din luna precedentă, dar mai cu seamă la cotele ridicate ale așteptărilor inflaționiste pe termen scurt, care s-au redus totuși pe ansamblul trimestrului III 2026 în cazul firmelor, însă s-au reamplificat ușor la nivelul consumatorilor. Totodată, expectațiile inflaționiste pe termen mai lung ale analiștilor bancari s-au mărit în august și septembrie, revenind în apropierea limitei de sus a intervalului țintei, iar puterea de cumpărare a consumatorilor și-a diminuat în iulie o parte din pierderile anterioare, în corelație cu redresarea moderată a dinamicii veniturilor populației, inclusiv pe fondul majorării salarizării minime, precum și cu scăderea substanțială a ratei anuale a inflației”, se arată în minuta BNR.

”În ceea ce privește evoluțiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației se va plasa pe o traiectorie ascendentă până la finele anului curent, implicit peste valorile din prognoza pe termen mediu din luna august 2026, care anticipa situarea acesteia la 6,1 la sută în decembrie 2026 și descreșterea ei ulterioară până la 2,8 la sută în iunie 2028.

S-a observat că relativa înrăutățire a perspectivei apropiate a inflației are ca determinanți factori/șocuri pe partea ofertei, cu precădere scumpirea combustibililor și energiei și creșterea cotațiilor altor materii prime, inclusiv agroalimentare – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu și al secetei severe din acest an –, precum și evoluția cursului de schimb al leului”, mai explică BNR.

Exportul net a redevenit contracționist în T2 2026 – Importurile au crescut mai mult ca exporturile, dar tendința s-ar putea inversa după devalorizarea leului din septembrie

Referitor la viitorul apropiat al poziției ciclice a economiei, membrii Consiliului au observat că noile evaluări indică o redresare a activității economice pe ansamblul semestrului II 2026, ceva mai modestă decât s-a anticipat anterior și cu un aport însemnat al agriculturii în trimestrul III.

În același timp, arată BNR, evoluția exportului net a redevenit contracționistă în trimestrul II 2026, în condițiile în care volumul importurilor de bunuri și servicii a crescut puternic față de trimestrul I, depășind exporturile, care au înregistrat o stagnare față de T1.

Tendința s-ar putea totuși inversa după devalorizarea din septembrie a cursului leului în raport cu euro, care va scumpi importurile și va ieftini exporturile.

Pe acest fond, deficitul balanței comerciale și deficitul de cont curent și-au întrerupt în trimestrul II 2026 trendurile de scădere în termeni anuali pe care s-au plasat în ultimele 3-4 trimestre, înregistrând creșteri, mai arată BNR.

Prăbușire a investițiilor private în T3, dă de înțeles BNR

În același timp, din minuta BNR reiese că deteriorarea evoluției economiei în trimestrul trei 2026 față de trimestrul trei 2025 poate fi pusă pe seama unei prăbușiri a investițiilor private, în contextul în care investițiile publice au continuat să fie susținute de volumul record de finanțări din fondurile europene din PNRR și din cele de coeziune.

”S-a sesizat că perspectiva se asociază cu o deteriorare a evoluției economiei în trimestrul III 2026 în raport cu aceeași perioadă a anului trecut, ce poate fi atribuită prioritar ritmului formării brute de capital fix, după cum sugerează indicatorii cu frecvență ridicată disponibili. Totodată, din partea exportului net este posibil un impact contracționist în accentuare în acest interval, în condițiile în care dinamica anuală a exporturilor de bunuri și servicii a consemnat în iulie 2026 o scădere mai pronunțată față de trimestrul precedent decât cea a importurilor, astfel încât ecartul dintre ele a redevenit ușor negativ. Pe acest fond, deficitul balanței comerciale și-a accelerat ușor creșterea anuală în prima lună a trimestrului III, iar deficitul de cont curent și-a mărit considerabil variația anuală în raport cu trimestrul anterior, în condițiile deteriorării severe a balanțelor veniturilor”, mai arată BNR.

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