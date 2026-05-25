Ministrul Culturii a demisionat la cererea propriului partid, UDMR. Declarația care a dus la depunerea mandatului

Ministrul interimar al Culturii, Demeter András István (foto), a demisionat luni, în urma unor declarații ce au determinat conducerea partidului din care face parte, UDMR, să-i ceară să-și depună mandatul.

”Niciodată nu m-am lipit/agăţat de scaun. Când am simţit că este mai corect am renunţat la mandatul de director de teatru, de preşedinte al radioului şi procedez astfel şi acum, cand imi depun mandatul de ministru pe masa premierului. Fără ezitare”, anunţă Demeter András István într-o postare pe Facebook.

”Acum, spre deosebire de situațiile anterioare, trebuie să îmi prezint și scuzele pentru a fi generat, involuntar frământări și divizare în societatea noastră contemporană și așa încărcată și împovărată de tensiuni. Îmi cer scuze față de cei care se simt jigniți și față de cei care se simt trădați”, a mai scris Demeter András István.

Declarația care a dus la demisie

O publicație locală din Maramureș a publicat o înregistrare audio în care Demeter Andras apare folosind un limbaj licențios în discuții cu angajații din minister.

În înregisrarea respectivă, Demeter Andras le relata angajaților din Ministerul Culturii de ce a fost furios pe procurorii care i-au deschis un dosar penal în 2012, după ce Radio România, post condus atunci de el, a cumpărat Radio Chișinău .

„Zic: Doamna procuror, puteți să vă jucați cât vreți, dar dacă eu mă enervez, eu mă duc acum, că încă suntem în consiliul de administrație – toți ceilalți care am votat banii ăștia încă suntem în conducerea radioului -, mergem frumos, îi anunțăm pe ruși, vindem radioul cu 5 milioane, dumneavoastră nu mai aveți pretinsul prejudiciu, statul român va câștiga, va fi pe profit. Și îmi bag p…a în interesul național, pentru că eu sunt ungur. Deci dumneavoastră ar trebui să-mi dați o statuie, că am făcut ce voi n-ați fost în stare, și dumneavoastră mă f…i cu p…a îndoită”, a spus Demeter Andras, potrivit 2mnews.ro.

Demisia, cerută de UDMR

În urma declarațiilor, confirmate de Demeter András István, Kelemen Hunor, preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, i-a cerut luni să demisioneze din funcţie și să îşi ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit.

„Declaraţiile din această înregistrare sunt inacceptabile. În comunitatea noastră politică nu există loc pentru un limbaj vulgar şi grosolan sau pentru glume iresponsabile, legate de interese ruseşti. Identitatea maghiară nu poate fi invocată pentru a justifica afirmaţii inacceptabile”, a explicat Kelemen Hunor.

„I-am cerut lui Demeter András István să demisioneze din funcţia de ministru al Culturii. De asemenea, îi solicit să îşi ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit prin declaraţiile sale, inclusiv membrilor comunităţii noastre”, a mai spus președintele UDMR.

