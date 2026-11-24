Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ovidiu Popa, a anunțat, marți, la Bacău, că programul SAFE a devenit operaționalizat odată cu acordarea creditelor de angajament din partea Ministerului Finanțelor.

„Vreau să vă dau o veste importantă, o veste pe care o așteptam și eu, și toată lumea: aseară am avut o discuție cu Ministerul Finanțelor și am primit creditele de angajament de 35 de miliarde de lei. Deci, de astăzi avem programul SAFE operaționalizat”, a transmis, într-o conferință de presă organizată pe șantierul autostrăzii A7, ministrul Ovidiu Popa.

La rândul său, prezent la conferința de presă, președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că se intenționează comasarea celor două companii de autostrăzi, CNAIR și CNIR, el afirmând că este suficientă o singură companie care să gestioneze autostrăzile României.

Autostrada Moldovei A7 ajunge anul acesta până la Roman. 30 de kilometri din tronsonul Bacău – Pașcani vor putea fi dați în trafic în 2026

Ministrul Transporturilor a mai declarat la conferința de la Bacău că, până la finalul acestui an, vor fi dați în circulație 30 de kilometri din A7 între Bacău și Roman Sud, scrie Agerpres.

„La începutul anului viitor vom da și diferența de 19 kilometri, de la Roman Sud până la Mircești, iar după jumătatea anului viitor vom da întreg tronsonul până la Pașcani. Evident, după vom continua A7 și cu tronsonul de la Pașcani la Suceava, și cu drumul expres de la Suceava la Siret”, a precizat ministrul Transporturilor și Infrastructurii.

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ovidiu Popa, directorul CNAIR Cristian Pistol, președintele PSD Sorin Grindeanu, și autorități din județele Bacău și Neamț au efectuat, marți, o vizită pe loturile 1 și 2 ale tronsonului de la Bacău la Pașcani din cadrul autostrăzii A7. Sorin Grindeanu va mai participa marți, la Suceava, la o întâlnire cu primarii și președintele Consiliului Județean, pe tema reformei administrației publice.

Șeful PSD, despre comasarea companiilor de autostrăzi: E clar că e nevoie de o singură companie, nu de două – și CNAIR, și CNIR

Sorin Grindeanu, liderul PSD, a susținut marți că e suficientă o singură companie care să gestioneze autostrăzile României, aceasta nefiind prima dată când se vehiculează ideea comasării Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR) cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

„E clar că e nevoie de o singură companie, nu de două – și CNAIR, și CNIR, ci una singură, care face treabă așa cum a făcut în toți acești ani”, a spus șeful PSD într-o conferință de presă pe șantierul A7 Bacău – Pașcani, unde se afla și directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

Grindeanu a subliniat că este important să discutăm și despre autostrada de la nodul Pașcani spre direcția Iași – Ungheni, care de asemenea e în SAFE, și despre drumul spre Suceava – Siret.

„Dacă lucrurile sunt asigurate ca finanțare, am convingerea că toate celelalte care țin de birocrație vor fi finalizate, astfel încât și aceste tronsoane să intre cât mai repede în lucru”, a mai spus șeful PSD, fost ministru al Transporturilor.

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