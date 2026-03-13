Ministrul Transporturilor – discuții cu ambasadorul SUA despre rolul strategic al Portului Constanța și despre investiții

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, a avut vineri o întrevedere cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, discuțiile fiind axate pe consolidarea parteneriatului strategic bilateral și pe extinderea cooperării economice, cu accent pe rolul strategic al Portului Constanța în regiunea Mării Negre.

Potrivit Ministerului Transporturilor, dialogul a vizat intensificarea cooperării dintre cele două state prin creșterea investițiilor americane în infrastructura și economia României, precum și valorificarea oportunităților existente în regiunea Europei Centrale și de Est. Oficialii au subliniat importanța menținerii unui dialog bilateral constant, în contextul evoluțiilor geopolitice și economice din regiune.

„Ministerul Transporturilor și Infrastructurii susține activ aceste demersuri și încurajează creșterea investițiilor americane în România și în regiunea Europei Centrale și de Est, într-un context favorabil marcat de reforme administrative, dezvoltarea accelerată a infrastructurii și progresul către aderarea la OCDE”, a declarat ministrul Ciprian Constantin Șerban.

Un punct central al discuțiilor l-a reprezentat rolul Portului Constanța ca hub logistic strategic la Marea Neagră. Ministrul Transporturilor a evidențiat importanța portului în facilitarea conexiunilor dintre coridoarele europene de transport, bazinul Dunării și piețele internaționale, subliniind potențialul acestuia de a deveni un punct major de tranzit pentru fluxurile comerciale din regiune.

Oficialul român a arătat că relevanța Portului Constanța a crescut semnificativ în ultimii ani, mai ales în contextul războiului din Ucraina, când infrastructura portuară a devenit un element cheie pentru stabilitatea lanțurilor regionale de aprovizionare.

Portul a preluat volume suplimentare de mărfuri, inclusiv produse agricole, materii prime și bunuri strategice, contribuind la menținerea fluxurilor comerciale în zona Mării Negre.

În acest context, partea română a subliniat interesul pentru dezvoltarea unor proiecte concrete de cooperare cu partenerii americani, care să valorifice potențialul logistic și economic al portului, inclusiv prin modernizarea infrastructurii portuare, extinderea capacităților de manipulare și digitalizarea operațiunilor.

