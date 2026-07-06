Ministrul Țoiu anunță un viitor protocol cu Ucraina pentru prevenirea incidentelor cu drone. Prevederile discutate cu Kievul

Ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se discută un protocol cu partea ucraineană pentru evitarea incidentelor precum explozia dronei din Portul Constanţa, precizând că ucrainenii vor informa partea română în cazul în care mai pierd controlul unor drone şi le vor programa să explodeze înainte de a intra în apele teritoriale româneşti.

Oana Ţoiu a fost întrebată, duminică, la TVR Info, ce ar mai fi de îmbunătăţit în privinţa comunicării cu partea ucraineană pentru evitarea unor incidente precum drona care a explodat în Portul Constanţa.

În primul rând, colegii de la Ministerul Apărării au început acest dialog, aşa cum au şi spus public, atât din partea României, cât şi din partea Ucrainei de la momentul incidentului, de fapt de la momentul la care a fost sesizată prezenţa dronei în port, dar munca din aceste zile a fost pentru a ne asigura că acest lucru nu se mai repetă, că minimizăm, micşorăm riscurile pe cât posibil”, a declarat ministrul de Externe, potrivit News.ro.

Oana Ţoiu a explicat că au fost deja câteva elemente discutate cu partea ucraineană.

”În primul rând, un protocol care să ne permită să ne alertăm reciproc în privinţa riscurilor posibile. Evident, acest lucru, mai degrabă este în dreptul Ucrainei în momentul în care identifică faptul că au pierdut, de exemplu, legătura sau controlul anumitor drone. De asemenea, nevoia ca ele să fie programate în aşa fel încât această opţiune de explozie, care este preprogramată, să nu poată fi în apele noastre teritoriale şi dacă prezintă un risc de securitate în acest sens. Au fost stabilite şi elemente privind un protocol comun care să asigure atât schimbul de informaţii la timp, cât şi mecanismele comune de a preveni incidente de această natură şi paşii următori în direcţia asta”, a mai declarat Oana Ţoiu.

Amintim că ucrainenii au notificat autoritățile române despre dronă în jurul orei 10:00, cu aproximativ 20-25 de minute înainte de autodetonare. Drona în cauză, cu între 300 și 500 de kg de explozibil, pare să fi navigat/plutit în derivă mai mulți kilometri în interiorul portului (cotind inclusiv la intrarea comercială în port), fără a lovi nimic, în direcția și apropierea instalațiilor Oil Terminal și ale Chimpex (care avea în port un depozit de azotat de amoniu). Drona a fost blocată într-un baraj antipoluare din zona portuară, foarte aproape de dana 76 unde este Oil Terminal și unde erau, vineri, 2 nave în operare, respectiv la 4 km de depozitul cu azotat de amoniu.

Ucraina a răspuns la solicitările României privind clarificarea incidentului din portul Constanța când o dronă marină a explodat

Ucraina a trimis lămuriri cu privire la incidentul cu drona din Portul Constanţa din 5 iunie, a anunțat, vineri, Ministerul Apărării. Ucraina a precizat că a pierdut comunicaţiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forţele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone şi nu au mai reuşit reluarea comunicării.

Kievul a comunicat României intervalul programat pentru detonarea dronelor, astfel încât personalul aflat în zonă a fost evacuat. Ucraina apreciază că incidentul este unul izolat şi s-a produs, cel mai probabil, din cauza acţiunilor de război electronic ale Federaţiei Ruse, conform News.ro.

„Ministerul Apărării din Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul Radu Miruţă legate de incidentul produs în data de 5 iunie 2026, în Portul Constanţa. Partea ucraineană a confirmat că, în după-amiaza zilei de 4 iunie 2026, în apropiere de Sevastopol, la o distanţă de aproximativ 250 km de ţărmul românesc, au pierdut comunicaţiile cu patru drone navale (USV) Sargan-3000 care se îndreptau către zona de Est a Mării Negre. Din acel moment, forţele ucrainene nu au mai avut niciun control asupra traiectoriilor celor patru drone şi nu au mai reuşit reluarea comunicării”, a anunțat, vineri, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

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