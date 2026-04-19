Ministrul Sănătății: „Delegația pe care am avut-o în SUA a consolidat relațiile strategice și a deschis direcții clare de colaborare”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete (foto), a anunțat că delegația în Statele Unite a dus la „consolidarea relațiilor strategice ale României în domeniul sănătății” și la deschiderea unor noi direcții de colaborare internațională.

Cu acest prilej a avut loc o întâlnire cu reprezentanții Băncii Mondiale, inclusiv cu vicepreședinta Antonella Bassani, anunță ministrul, pe pagina sa de Facebook.

În cadrul discuțiilor a fost analizat stadiul proiectelor aflate în fază avansată de implementare, între care se numără cele trei centre pentru mari arși din România. Au fost abordate și direcțiile viitoare de colaborare:

construcția unui nou spital pentru pacienții cu arsuri grave în București;

dotarea a încă 1.000 de paturi ATI cu echipamente de ultimă generație și creșterea capacității de răspuns la aproximativ 4.000 de paturi;

precum și continuarea asistenței tehnice oferite de experții Băncii Mondiale pentru reformele structurale din sistemul de sănătate.

Ministrul a avut, de asemenea, întâlniri cu reprezentanți ai unor companii din domeniul medical. Discuțiile au vizat investiții în cercetare și dezvoltare în domeniul farmaceutic și tehnologic, cooperare în educația medicală și schimburi de experiență între specialiști, digitalizarea reală a sistemului de sănătate prin soluții validate, precum și acces mai rapid la inovație pentru pacienții din România și un model predictibil pentru introducerea medicamentelor noi pe piață.

„Aceste demersuri înseamnă mai mult decât întâlniri. Înseamnă acces la expertiză, investiții și soluții testate, care pot accelera schimbările de care sistemul medical din România are nevoie de ani de zile”, a menționat ministrul.

