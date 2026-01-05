Ministrul Sănătății: Cifrele de şcolarizare în medicină au scăpat de sub control – ”Producem de 3 ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem”

”Cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani” și sistemul trebuie regândit având în vedere că sunt de trei ori mai mulţi rezidenţi decât pot fi incluşi în sistemul de sănătate din România, a declarat ministrul Alexandru Rogobete.

O altă problemă a rezidențiatului, a mai explicat ministrul Sănătății, este că universitățile nu țin cont, la organizarea pe specialități, de domeniile unde există deficite și probleme de acoperire în spitale.

”Cert este că e nevoie de o reformă importantă de structură, spun eu, pentru că noi producem, cu ghilimelele de rigoare, de trei ori mai mulţi rezidenţi decât putem include în sistem, pentru că cifrele de şcolarizare au scăpat de sub control în ultimii cinci ani de zile”, a explicat Alexandru Rogobete, duminică seară, la Antena 3.

În opinia sa, numărul de posturi din sistem trebuie corelat cu numărul de rezidenţi, pentru a avea ”Ideea este de a avea un sistem predictibil”, apreciază ministrul Sănătăţii.

Acesta afirmă, însă, că nu are o statistică a medicilor care vor ieşi la pensie în următorii ani.

Universitățile nu corelează numărul de locuri pe specialități cu nevoile sistemului – cardiologii, un exemplu

”Aş vrea să ştiu şi eu câţi medici cardiologi vor ieşi la pensie în următorii patru ani. Nu există, dacă vă puteţi imagina, nu există această… Sau atunci când UMF-urile şi Ministerul Sănătăţii scot numărul de posturi şi de locuri la rezidenţiat, nu se ţine cont de acest indicator foarte important. Pentru că eu anul acesta am scos un număr de locuri de pregătire pentru rezidenţiaţi, pentru că aşa mi-au dat, istoric vorbind, universităţile cifrele. Eu nu sunt sigur că aceste cifre sunt corelate cu nevoia de număr de medici pe anumite specialităţi”, a declarat ministrul.

Hartă cu locurile disponibile și analizarea utilității reînființării stagiaturii

Împreună cu universităţile, MS va realiza o hartă clară a locurilor ce vor fi disponibile în următorii ani, a anunțat ministrul.

De asemenea, a mai spus acest, la nivelul Ministerului Sănătăţii a apărut ideea de a reînfiinţa stagiatura.

”Există o discuţie şi iată că m-aţi provocat, o să spun până la urmă, deşi discuţia nu a fost în detaliu purtată, inclusiv ideea de a reînfiinţa stagiatura şi categoria de medici generalişti, care nu fac rezidenţiatul, dar fac o stagiatură şi apoi o supraspecializare pe un domeniu nişat. Stă în picioare şi există pe masa discuţiei la Ministerul Sănătăţii. Probabil că anul acesta o vom pune în aplicare şi pe aceasta”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

România, unul dintre statele UE cu cel mai mare număr de absolvenți de medicină

În 2023, anul pentru care există cele mai recente date, în UE au absolvit 15 medici la fiecare 100.000 de locuitori.

Cele mai mari rate au fost înregistrate în:

Malta (32 la 100.000 de locuitori)

Bulgaria (31 la 100.000 de locuitori)

România (28 la 100.000 de locuitori)

Letonia (27 la 100 000 de locuitori).

Majoritatea celorlalte țări ale UE pentru care sunt disponibile date au înregistrat rate cuprinse între 10,5 și 25,0 medici absolvenți la 100.000 de locuitori.

Excepție este Luxemburgul, care nu a raportat niciun absolvent, întrucât nu oferă o formare medicală completă; prin urmare, studenții absolvă oficial o facultate de medicină dintr-o altă țară.

Înainte de 2019, nu existau medici absolvenți în Cipru.

O comparație între 2013 și 2023 arată că numărul medicilor absolvenți la 100 000 de locuitori a crescut în aproape toate țările UE, cu excepția Țărilor de Jos (unde s-a înregistrat o întrerupere în serie), unde raportul a rămas neschimbat.

În termeni relativi, cea mai mare creștere a fost înregistrată în Bulgaria, unde raportul aproape s-a triplat (de remarcat că există o întrerupere în serie).

Dintre țările care nu au raportat o întrerupere în serie, cea mai mare creștere a fost înregistrată în Malta și România, unde numărul absolvenților de medicină a fost de 1,8 ori mai mare în 2023 decât în 2018.

