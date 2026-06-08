Ministrul Radu Miruță despre drona explodată în Portul Constanța: ”Trebuie să ni se clarifice din partea Ucrainei care a fost preocuparea în zonă și de ce nu ne-au anunțat mai devreme”

Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, a afirmat duminică seară că s-a adresat verbal și în scris omologului său ucrainean, Mihailo Fedorov, în urma exploziei dronei maritime, în portul Constanța, cerând clarificări din partea țării vecine pentru ca autoritățile române să știe dacă partea ucraineană a știut din timp despre această situație și care era „preocuparea” ucrainenilor în acea zonă a Mării Negre.

Amintim că ucrainenii au notificat autoritățile române despre dronă în jurul orei 10:00, cu aproximativ 20-25 de minute înainte de autodetonare. Drona în cauză, cu între 300 și 500 de kg de explozibil, pare să fi navigat/plutit în derivă mai mulți kilometri în interiorul portului (cotind inclusiv la intrarea comercială în port), fără a lovi nimic, în direcția și apropierea instalațiilor Oil Terminal și ale Chimpex (care avea în port un depozit de azotat de amoniu). Drona a fost blocată într-un baraj antipoluare din zona portuară, foarte aproape de dana 76 unde este Oil Terminal și unde erau, vineri, 2 nave în operare, respectiv la 4 km de depozitul cu azotat de amoniu.

„Trebuie să ni se clarifice din partea Ucrainei, cu niște dovezi, dacă au știut mai devreme și n-au anunțat, dacă abia atunci au știut și ei, cu 20 de minute înainte, care a fost preocuparea Ucrainei în respectiva zonă cu aceste drone”, a spus Radu Miruță duminică seară, la B1 TV.

Ministrul Apărării: ”Trebuie să vină clarificări din partea Ucrainei, clarificări după nu să umblăm noi, ci să vedem o secvență extraordinar de clară din partea lor”

„Vă spun eu și mai puțin diplomatic, da? Din partea mea a existat o poziție și scrisă și verbală destul de fermă (transmisă) ministrului apărării Mihail Fedorov cu privire la așteptarea României ca astfel de lucruri să fie anunțate. Acum, eu înțeleg și bucata cealaltă: Ucraina este o țară aflată în război. Într-o țară aflată în război, prioritățile au o dinamică fantastică. Trebuie să ni se clarifice din partea Ucrainei, cu niște dovezi, dacă au știut mai devreme și n-au anunțat, dacă abia atunci au știut și ei, cu 20 de minute înainte, care a fost preocuparea Ucrainei în respectiva zonă cu aceste drone. N-au vrut ei să vină poate până acolo cu ele, dar de la ei au plecat, că ăsta e un lucru cert și ce țintă ar fi avut în Marea Neagră. Adică sunt niște întrebări pentru care România, cu instituțiile pe care le are, îngustează niște răspunsuri, dar într-o țară parteneră și într-o țară față de care România oferă tot sprijinul pe care îl poate, cum este parteneriatul, și e parteneriat cu Ucraina, trebuie să vină și din partea părții ucrainene aceste clarificări după care nu neapărat să umblăm noi să le obținem făcând așa un invoice engineering în România, ci să vedem această secvență extraordinar de clară din partea lor”, a mai adăugat el ministrul Apărării.

Întrebat dacă va face public răspunsul pe care România îl va primi din partea părții ucrainene pe aceste subiecte, ministrul a răspuns că această decizie depinde de mai multe aspecte.

„E o chestiune care poate depinde și de aspecte din astea sensibile militare, dar vă spun că așteptarea mea este unu: atunci când, dacă se întâmplă să pierzi controlul, fie că e dronă aeriană, fie că este dronă maritimă cu încărcătură, e legitim să pui mâna la telefon și să anunți instituțiile din România că s-ar putea să găsească așa ceva. Ceea ce acum nu s-a întâmplat decât cu 20 de minute înainte ca ea să se autodetoneze”, a răspuns Radu Miruță.

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