Ministrul propus la Apărare, Radu Oprea: Protejarea Neptun Deep, o prioritate – „Marea Neagră nu mai e chiar cel mai bun prieten al României”

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate. În timpul audierilor, acesta a subliniat că Ministerul Apărării Naționale are nevoie de continuitate strategică, nu de schimbări majore la fiecare schimbare de Guvern, și a evidențiat responsabilitatea instituției în protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră, în contextul intrării în exploatare a gazelor din zăcământul Neptun Deep.

Oprea a atras atenția asupra contextului de securitate din regiunea Mării Negre, marcat de numeroase incidente de securitate și atacuri cu drone, și a pledat pentru o cooperare mai strânsă între instituțiile românești, aliații din NATO și partenerii europeni.

„Astăzi este un moment în care ceea ce știam noi de mult, că cel mai bun prieten al României este Marea Neagră, nu mai este chiar atât de real. Este prietenul nostru, este Marea Neagră stabilă, dar în context geopolitic este mult mai învolburat astăzi, cu foarte multe incidente de securitate pe care le vedem întotdeauna prezentate de către mass-media. Și atunci se pune întrebarea: cum ne pregătim mai bine? Cum lucrăm împreună, Ministerul Apărării Naționale cu toate celelalte instituții din România, cu partenerii noștri din NATO și din Europa, astfel încât siguranța pe care o resimt cetățenii să fie una mai solidă, să-i dăm acel sentiment de încredere, să dăm un sentiment în care investitorii să poată să fie prezenți în România, în zona Mării Negre, în zona de interes comercial?”, a afirmat ministrul desemnat, potrivit Agerpres.

Acesta a subliniat și potențialul economic al regiunii, în special în domeniul energiei eoliene offshore, precum și importanța protejării infrastructurii energetice, inclusiv a proiectului Neptun Deep.

„Știți că avem un potențial foarte mare, spre exemplu, în zona Mării Negre pentru eolian. În același timp, avem și infrastructură critică pe care ne bazăm, de care avem foarte mare nevoie, așa cum este Neptun Deep, împreună cu celelalte platforme care extrag gaze din Marea Neagră. 2027 obligatoriu trebuie să însemne încă opt miliarde de metri cubi de gaze. Pentru acest lucru și Ministerul Apărării Naționale are o anumită responsabilitate în măsura legislației în vigoare pentru a putea proteja infrastructura critică”, a declarat Oprea.

Indexarea pensiilor militare: efort bugetar între 500 și 650 mil. lei

Acesta a vorbit și despre indexarea pensiilor militare, despre care a spus că va fi un subiect foarte important pe agenda Guvernului, la legea bugetului de stat. Oprea a arătat că impactul bugetar poate fi între 500 şi 650 de milioane, în funcție de valoarea inflației.

„Promisiuni nu fac și nu fac promisiuni pentru că promisiunile mele devin realitate în momentul în care o anumită strategie, o anumită lege, un anumit proiect este aprobat de către guvern, de către Parlament. Ceea ce însă pot să spun este că am avut acest subiect pe masa discuțiilor, că știm exact care este impactul bugetar pentru indexarea pensiilor militare și nu s-a ocolit acest subiect în discuția despre indexarea pensiilor. (..) Eu personal nu am cum să fac această promisiune că nu este în dreptul meu. (…) Guvernul României, care sper eu să primească votul mâine în Parlamentul României, va avea această obligație ca, la legea bugetului de stat, ținând cont de nevoia de a ne încadra în ținta de deficit și de a respecta angajamentele României cu partenerii internaționali, să găsească soluția pentru că această indexare să se întâmple în anul 2027”, a spus Radu Oprea.

În ceea ce privește funcționarea Ministerului Apărării Naționale, ministrul propus a susținut că strategia instituției trebuie să fie urmărită pe termen lung, iar eventualele modificări să vizeze îmbunătățirea planului de acțiune și a cadrului legislativ.

„Ministerul Apărării Naționale este un minister care nu are nevoie de schimbări neapărate la fiecare schimbare de Guvern, să vină cineva și să schimbe cu totul, pentru că avem o strategie, este important planul de acțiune, legislația care poate fi îmbunătățită”, a afirmat Radu Oprea.

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