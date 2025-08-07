cursdeguvernare

7 august, 2025

Ministrul Oana Țoiu, în vizită în Ucraina: Discuțiile cu premierul Iulia Sviridenko au vizat industria de apărare și conectivitatea

De Iulian Soare

7 august, 2025

Ministrul de externe, Oana Țoiu, a avut joi, la Kiev, discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt, inclusiv cu premierul Iulia Sviridenko și președintele Parlamentului, Ruslan Stefanciuk. Șefa diplomației române urma să ajungă și la Cernăuți, pentru a participa la cea de-a patra reuniune a Trilateralei România–Republica Moldova–Ucraina.

„În aceste zile voi avea discuții cu oficiali ucraineni de rang înalt pe toate temele de interes comun pentru România și Ucraina, iar la final voi vizita Cernăuțiul, acolo unde mă voi întâlni cu importanta comunitate de etnici români”, a scrie Oana Țoiu, pe Facebook.

Întâlnirea cu șefa Guvernului de la Kiev „a constituit un prilej pentru transmiterea unui semnal puternic privind interesul comun pentru pace în regiune, integrarea europeană și dezvoltarea unor proiecte comune pentru viitor”, se arată într-un comunicat al MAE.

„Discuția s-a concentrat asupra cooperării în domeniul economic, inclusiv în industria de apărare, precum și asupra priorităților în materie de conectivitate. Din dialog a reieșit interesul comun pentru continuarea practicii ședințelor comune de guvern, având în vedere utilitatea acestora în aprofundarea dialogului în diverse domenii și în impulsionarea cooperării sectoriale. A fost subliniată importanța interconectivității, inclusiv în contextul procesului de reconstrucție a Ucrainei. Cei doi înalți oficiali au trecut în revistă progresele realizate în cadrul mai multor proiecte, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa. Ministrul român al afacerilor externe a evocat, în acest context, investițiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, cu impact pozitiv la nivel regional, inclusiv din punct de vedere economic”, se mai spune în textul citat.


Potrivit MAE, există un interes reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene.

Pe de altă parte, în dialogul cu președintele Parlamentului, șefa diplomației a subliniat că este important ca, în procesul de adoptare a unor noi reglementări legislative, să fie luate în considerare situația și nevoile specifice ale persoanelor aparținând minorităților naționale.

(Citește și: Discuție Oana Țoiu – Marco Rubio, despre prioritățile strategice ale României în relația cu SUA: Apărare, energie, Visa Waiver)

***


