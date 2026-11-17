NATO și-a crescut monitorizarea în Marea Neagră și este angajată să continue să sprijine România cu capabilități, însă nu există deocamdată decizii concrete privind noi contribuții ale aliaților, a declarat marți, la Bruxelles, ministrul afacerilor externe Dan Neculăescu, după întâlnirea avută la sediul Alianței Nord-Atlantice cu secretarul general Mark Rutte.

În declarații pentru jurnaliști români, Neculăescu a spus că i-a transmis secretarului general că România dorește ca Marea Neagră să rămână pe agenda NATO și ca aliații să continue să contribuie cu capabilități pentru a răspunde mai eficient provocărilor de securitate din regiune.

Neculăescu, vizită la Bruxelles pentru primul său Consiliu Afaceri Externe

Potrivit Agerpres, oficialul român a subliniat că, în cele două zile de întâlniri la NATO și la Uniunea Europeană, discuțiile s-au concentrat pe importanța strategică a Mării Negre, nevoia de capabilități suplimentare și măsurile luate de România pentru gestionarea situației de securitate din regiune.

Întrebat dacă există decizii concrete privind noi capabilități, acesta a răspuns: „Deocamdată nu există decizii concrete, există, cum spuneam, angajamente, există promisiuni”.

Ministrul a precizat că deciziile privind contribuțiile aliaților trebuie aprobate și în capitalele acestora, astfel că România nu poate anticipa ritmul în care vor fi luate.

Neculăescu a mai afirmat că secretarul general al NATO este îngrijorat de evoluțiile din Marea Neagră și că Alianța și-a sporit atenția asupra regiunii. „Vă pot asigura că NATO a crescut atenția pe Marea Neagră”, a afirmat acesta.

În cadrul întâlnirii cu Mark Rutte, oficialul român a insistat asupra necesității ca Marea Neagră să rămână pe agenda NATO și a subliniat că sectorul românesc al acesteia se află în atenția Alianței.

Referindu-se la discuțiile privind eventualele negocieri dintre Rusia și Ucraina, Neculăescu a declarat că România susține încetarea focului în Marea Neagră și o pace durabilă și justă. În cazul unor discuții despre arhitectura europeană de securitate, el a subliniat că interesele UE și NATO trebuie să fie prioritare, inclusiv în ceea ce privește apărarea teritoriului și descurajarea.

Oficialul a vorbit și despre hub-ul de securitate maritimă de la Marea Neagră, care va fi dezvoltat prin cooperarea dintre România și Bulgaria și pentru care Comisia Europeană a anunțat o finanțare de 50 de milioane de euro. Neculăescu a explicat că acesta va avea rolul de a colecta și evalua informații, de a transmite evaluările către cele două țări și către partenerii europeni și, eventual, de a genera măsuri și decizii la nivel european. El a precizat că hub-ul nu va avea rolul de a intercepta direct dronele sau alte amenințări.

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