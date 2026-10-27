Ministrul Nazare: Rambursările de TVA, plata facturilor pentru investiții și capitalizarea BID, printre prioritățile discutate cu mediul de afaceri

Accelerarea rambursărilor de TVA, reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor pentru concedii medicale, plata facturilor pentru investiții și dezvoltarea instrumentelor de finanțare pentru companii au fost printre subiectele discutate luni, la Palatul Victoria, la o reuniune a Guvernului cu reprezentanții mediului de afaceri, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Cel mai important sprijin pe care statul îl poate oferi mediului privat este stabilitatea financiară”, a transmis ministrul, într-o postare pe Facebook, în care a prezentat principalele direcții de acțiune avute în vedere de autorități.

Potrivit acestuia, propunerile companiilor vor fi luate în considerare atât la pregătirea bugetului pentru 2027, cât și la implementarea măsurilor de relansare economică.

„Consolidarea fiscal-bugetară nu este un obiectiv în sine. Este condiția pentru recâștigarea predictibilității, reducerea treptată a costurilor de finanțare, creșterea încrederii investitorilor şi generarea resurselor pentru dezvoltarea economiei reale”, a afirmat Nazare.

Ministrul a reiterat și principiul potrivit căruia „nicio nouă cheltuială permanentă fără o sursă permanentă de finanțare”, susținând că statul trebuie să își disciplineze cheltuielile, să reducă risipa și să creeze spațiu bugetar pentru investiții.

Rambursări de TVA și reducerea restanțelor la concedii medicale

Printre măsurile prezentate de ministru se numără continuarea accelerării rambursărilor de TVA și reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor pentru concedii medicale. „Continuăm accelerarea rambursărilor de TVA și vom lucra împreună cu instituțiile responsabile pentru reducerea restanțelor la decontarea indemnizațiilor de concediu medical”, a declarat Nazare.

Ministerul Finanțelor urmărește și stabilirea unui calendar predictibil pentru recuperarea sumelor avansate de angajatori în numele statului.„Nu putem cere companiilor disciplină financiară fără ca statul să respecte aceleaşi reguli”, a subliniat ministrul.

O altă prioritate este accelerarea plății facturilor aferente investițiilor publice, inclusiv a proiectelor finanțate prin PNRR și fonduri europene. „Vom continua acest efort, cu accent pe plata lucrărilor executate, reducerea întârzierilor și susținerea companiilor care construiesc infrastructura României”, a precizat Nazare.

250 de milioane de euro pentru Banca de Investiții și Dezvoltare

Ministrul a anunțat că pentru consolidarea capitalului Băncii de Investiții și Dezvoltare (BID) sunt prevăzute 250 de milioane de euro în 2026. „Pe lângă instrumentele de garantare şi creditare aflate deja în pregătire sau în implementare, dezvoltăm noi produse financiare pentru investiții, IMM-uri și proiecte strategice”, a afirmat el.

Potrivit lui Nazare, BID trebuie să contribuie la mobilizarea capitalului privat și la îmbunătățirea accesului companiilor românești la finanțare. „BID trebuie să devină un instrument real de mobilizare a capitalului privat”, a transmis ministrul.

Guvernul are în vedere prelungirea măsurilor de protecție asociate crizei de pe piața carburanților și continuarea, în 2027, a mecanismului de compensare parțială a accizei la motorina utilizată în transportul rutier comercial.

Continuarea măsurii ar urma să se facă în condițiile cadrului legal național și european. „Predictibilitatea costurilor de transport este importantă pentru competitivitatea întregii economii”, a explicat Nazare.

Scheme de sprijin pentru producția locală și tehnologiile avansate

Autoritățile urmăresc și trecerea de la aprobarea măsurilor de relansare economică la finanțarea efectivă a acestora.

„Prioritizăm lansarea tuturor schemelor de sprijin din pachetul de relansare economică: producție locală, tehnologii avansate, materii prime critice, industria de apărare și dezvoltare regională”, a anunțat ministrul.

În paralel, Ministerul Finanțelor și BID lucrează, în parteneriat cu Fondul European de Investiții, la dezvoltarea unui fond național de fonduri destinat mobilizării capitalului privat și susținerii capitalizării companiilor românești.

„Obiectivul este să corectăm una dintre vulnerabilitățile structurale ale economiei: capacitatea insuficientă de producție internă și accesul limitat la capital pentru companiile care vor să investească și să se dezvolte”, a precizat Nazare.

La discuțiile de luni de la Palatul Victoria au participat reprezentanți ai IMM România, Confederației Patronale Concordia, Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România, Romanian Business Leaders și Asociației Oamenilor de Afaceri.

„Pentru a reporni motoarele economiei, investitorii au nevoie de un Guvern care să le fie partener corect, să ofere predictibilitate și pârghii de dezvoltare, stabilitate și să-și achite la timp obligațiile, să susțină sectoarele strategice, să stimuleze inovarea și să protejeze capitalul românesc”, a transmis premierul Luca Niculescu.

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