Ministrul Nazare, la ECOFIN: România trebuie să readucă capitalul către economie și să reducă costul finanțării

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că Europa a intrat într-o etapă în care „nu își mai permite să amâne decizii”, iar România trebuie să își ridice nivelul de ambiție, potrivit mesajelor transmise după reuniunea ECOFIN de la Dublin.

„ECOFIN: Europa a intrat într-o etapă în care nu își mai permite să amâne decizii iar ambițiile României trebuie să devină din ce în ce mai ridicate – aceasta este principala concluzie a ultimelor două zile la reuniunea miniştrilor finanțelor din UE de la Dublin”, a scris Nazare, într-o postare pe Facebook.

El spune că discuțiile au vizat inteligența artificială, competitivitatea sistemului financiar, energia și geopolitica, însă au avut în comun întrebarea privind finanțarea creșterii economice și pregătirea economiilor pentru următorul deceniu.

În cadrul reuniunii, ministrul român a discutat cu directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, cu președintele BEI, Nadia Calviño, cu comisarul european Valdis Dombrovskis și cu miniștrii de Finanțe ai statelor UE despre investiții, mobilizarea capitalului privat și competitivitatea Europei.

Discuții cu comisarul Dombrovskis pe tema parcursului fiscal al României

În discuția cu Valdis Dombrovskis, Nazare spune că tema principală a fost parcursul fiscal al României și identificarea, împreună cu Comisia Europeană, a unei formule care să permită respectarea angajamentelor privind deficitul, protejând în același timp investițiile.

„Comisia susține continuarea unei politici fiscale prudente și respectarea traiectoriilor convenite, iar pentru România miza este să continuăm corecția într-un mod credibil și sustenabil”, a transmis ministrul.

Nazare afirmă că România a recuperat „enorm” în ultimele două decenii, dar convergența nu poate fi considerată ireversibilă.

„România crește mai încet în ultimii ani și tocmai de aceea trebuie să readucem capitalul către economie, să reducem costul finanțării și să facem investițiile din România mai atractive”, a spus el.

Deficit mic, credibilitate mare și costuri de finanțare mici înseamnă mai mult capital pentru economia românească

Ministrul explică necesitatea consolidării fiscale prin efectele deficitului asupra costurilor de finanțare și asupra accesului companiilor la capital.

„Nu reducem deficitul pentru o cifră într-un tabel de la Bruxelles. Îl reducem pentru că un stat care se împrumută excesiv consumă capitalul de care au nevoie companiile, plătește dobânzi mai mari și devine mai vulnerabil exact atunci când lumea devine mai instabilă”, a afirmat Nazare.

„Deficit mai mic, credibilitate mai mare și costuri de finanțare mai mici trebuie să însemne mai mult capital disponibil pentru economia românească”, a adăugat el.

„România nu poate alege între consolidare și creștere. Avem nevoie de amândouă. Trebuie să reducem cheltuielile ineficiente și să organizăm mai bine marile servicii publice, dar trebuie în același timp să protejăm investițiile, infrastructura, apărarea, energia și conectarea economică a țării”, a transmis ministrul.

Competitivitatea europeană și inteligența artificială

Secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, a pus problema competitivității europene, potrivit lui Nazare.

„Avem nevoie de o piață unică mai profundă, de capital orientat către investiții productive, de tehnologie, energie mai competitivă și competențe mai bune”, a afirmat ministrul, redând tema discuției cu secretarul general al OCDE.

În ceea ce privește inteligența artificială, Nazare spune că discuția deschisă de Kristalina Georgieva arată viteza cu care se schimbă economia mondială.

„AI poate crește productivitatea, dar va schimba piața muncii, administrația, cererea de energie și chiar raporturile de putere dintre economii”, a afirmat el, referindu-se la discuția cu Kristalina Georgieva.

În grupul în care România a discutat impactul AI asupra energiei, ministrul spune că întrebarea este dacă Europa va avea suficientă energie sigură și competitivă pentru noua economie.

„Energie mai multă, rețele mai bune și interconectare înseamnă industrie, centre de date, investiții și exporturi. Înseamnă, în final, și o ofertă internă mai mare și o contribuție la reducerea deficitului extern”, a transmis Nazare.

Discuții cu ministrul francez al Economiei: urmează o bilaterală între companii și instituțiile române și franceze care sprijină investițiile

Nazare a avut la Dublin și o întâlnire cu Roland Lescure, ministrul francez al Economiei și Finanțelor, discuțiile fiind axate pe consolidarea fiscală, costurile de finanțare și investițiile productive.

„Pentru România, obiectivul este clar: continuăm consolidarea fiscală, menținem accesul solid la piețe și lucrăm pentru revenirea costurilor de finanțare pe o traiectorie favorabilă”, a afirmat ministrul.

Trezoreriile României și Franței vor continua dialogul tehnic privind diversificarea bazei de investitori și dezvoltarea instrumentelor de finanțare. Nazare spune că a prezentat și instrumentele de ajutor de stat prin care România urmărește atragerea de noi investiții și dezvoltarea capacităților de producție.

„Următorul pas va fi o întâlnire bilaterală între companii și instituțiile române și franceze care sprijină investițiile, finanțarea afacerilor și dezvoltarea industrială, pentru a identifica proiecte concrete”, a transmis ministrul.

El afirmă că reducerea deficitului de cont curent trebuie să meargă împreună cu reducerea deficitului bugetar.

„Soluția structurală este să producem mai mult aici: să atragem capital, să dezvoltăm capacități industriale, să creștem valoarea adăugată și să integrăm mai puternic România în lanțurile europene de producție”, a spus Nazare.

„România nu are nevoie doar să treacă de următorul buget sau de următoarea criză. Are nevoie de o direcție pentru următorul deceniu”, a transmis ministrul. „Consolidarea fiscală nu este destinația. Este fundația de pe care trebuie să începem următoarea etapă de dezvoltare”, a mai spus Alexandru Nazare.

Întâlnirea cu ministrul italian al Finanțelor

În marja ECOFIN, Nazare s-a întâlnit cu Giancarlo Giorgetti, ministrul italian al Economiei și Finanțelor. Cei doi au discutat despre situația economică din România și Italia, consolidarea finanțelor publice, competitivitate și investiții.

„Am discutat despre consolidarea finanțelor publice, competitivitate și nevoia de a susține investițiile, dar și despre teme foarte concrete pe care vrem să lucrăm împreună: combaterea evaziunii și fraudei fiscale, inclusiv a traficului ilicit, digitalizarea administrației fiscale și dezvoltarea unor servicii publice și financiare mai simple și mai accesibile pentru cetățeni”, a transmis Nazare.

Ministrul român l-a invitat pe Giorgetti la București pentru continuarea discuțiilor împreună cu echipele celor două ministere. „Vrem să transformăm schimbul de experiență dintre România și Italia în proiecte concrete”, a spus Nazare.

Cei doi au discutat și despre românii din Italia și despre posibilitatea atragerii către România a capitalului și competențelor acumulate de aceștia. „Prin programul «Diaspora Investește Acasă», susținem românii din străinătate care vor să dezvolte afaceri și capacități productive în România”, a transmis ministrul.

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