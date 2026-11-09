Ministrul Nazare, la ECOFIN: România își va susține interesele strategice – Finanțarea apărării și simplificarea legislației europene, pe agendă

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă luni, la Bruxelles, la noi runde de discuții în cadrul reuniunilor ECOFIN și Eurogrup, unde România își propune să susțină prioritățile strategice și să contribuie la deciziile europene cu soluții fundamentate.

Potrivit unui mesaj publicat de ministru pe Facebook, reducerea deficitului bugetar consolidează credibilitatea României în dialogul cu partenerii europeni, poziție pe care autoritățile vor să o valorifice pentru susținerea unei economii mai competitive.

„Avem nevoie să folosim această poziție pentru a susține o economie mai competitivă: reguli previzibile, acces mai bun la capital și mai puțină birocrație pentru mediul de afaceri”, a transmis Alexandru Nazare.

Printre temele aflate pe agenda discuțiilor se numără finanțarea apărării și utilizarea eficientă a resurselor comune, simplificarea legislației europene, precum și actualizarea cadrului european de impozitare a produselor din tutun.

Ministrul a subliniat că, în cazul noilor reglementări europene, trebuie avute în vedere nu doar obiectivele urmărite, ci și costurile și condițiile concrete de aplicare.

Totodată, Ministerul Finanțelor sprijină Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) în discuțiile privind Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în limitele atribuțiilor instituționale.

Nazare a evidențiat importanța fondurilor europene încasate pentru proiectele realizate, arătând că acestea contribuie atât la finanțarea investițiilor, cât și la menținerea echilibrului bugetar.

„Interesele României se susțin prin pregătire, rezultate livrate cu seriozitate, dialog și alianțe cu partenerii europeni”, a mai transmis ministrul Finanțelor.

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