Ministrul Nazare, la ECOFIN: „Acces mai mare pentru companiile românești la capitalul european”. UE avansează integrarea piețelor de capital

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a solicitat la reuniunea Consiliului ECOFIN, care a avut loc vineri la Luxemburg, mai mult capital pentru companiile românești și un cadru de reglementare european care să sprijine piețele financiare în curs de dezvoltare, precum România.

Oficialul guvernamental a transmis printr-o postare pe Facebook că România susține un acord european privind MISP (Market Integration and Supervision Package), pachetul legislativ destinat integrării și supravegherii piețelor de capital.

„MISP – pachetul european pentru integrarea și supravegherea piețelor de capital. Este unul dintre cele mai tehnice și complexe dosare de pe agenda europeană, dar miza acestuia este foarte concretă: cât de ușor pot companiile românești să atragă finanțare din Europa și cât de bine sunt protejați investitorii și piața din România. România susține nevoia unui acord la nivel european asupra acestui pachet. Am subliniat însă că succesul integrării nu trebuie măsurat doar prin cât de mult centralizăm regulile, ci prin oportunitățile reale de finanțare pe care le creăm în toate statele membre. Pentru o piață de capital mai mică, precum cea românească, integrarea trebuie să însemne accesul companiilor la o bază mai largă de investitori, mai multe opțiuni pentru cei care economisesc și condiții mai bune pentru dezvoltarea pieței locale”, a explicat ministrul interimar al Finanțelor într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Pachetul MISP, unul din punctele centrale ale viitoarei Uniuni a Economiilor și Investițiilor, va reduce barierele transfrontaliere pentru capital

Consiliul UE a anunțat vineri că a ajuns la un acord asupra elementelor-cheie ale poziției sale de negociere privind pachetul MISP, considerat una dintre componentele centrale ale viitoarei Uniuni a Economiilor și Investițiilor. Noile reguli urmăresc să mobilizeze mai mult din economiile private europene către investiții în companii inovatoare, finanțarea creșterii economice și consolidarea competitivității UE.

„Europa are economiile. Acum este momentul să le punem la lucru”, a afirmat Simon Harris, ministrul irlandez al Finanțelor, citat într-un comunicat. El a mai transmis că acordul reprezintă un pas important pentru aprofundarea Uniunii Economiilor și Investițiilor și pentru valorificarea mai eficientă a pieței unice a serviciilor financiare.

Pachetul privind integrarea și supravegherea piețelor urmărește să consolideze supravegherea la nivelul UE și să reducă barierele pentru cei mai importanți operatori de tranzacționare și post-tranzacționare. Obiectivul este reducerea fragmentării reglementărilor și a costurilor de conformare pentru companiile financiare care operează transfrontalier, astfel încât acestea să poată atinge dimensiunea și eficiența necesare pentru a concura la nivel global.

În același timp, măsurile ar trebui să faciliteze circulația capitalului între statele membre și să mobilizeze mai multe investiții private către companiile europene.

Pachetul se înscrie în obiectivul mai larg al UE de consolidare a competitivității, rezilienței și autonomiei strategice și este una dintre componentele agendei „O Europă, o piață”, pachetul de reforme convenit în debutul anului de liderii UE pentru refacerea competitivității Europei.

Autoritățile române, cu mai multă putere de a interveni

Totodată, ministrul Alexandru Nazare a precizat pe Facebook că, în cadrul negocierilor, România a susținut consolidarea competențelor autorităților naționale de supraveghere.

„Autoritățile române vor avea o capacitate mai puternică de a interveni atunci când firme de investiții care operează în România încalcă regulile, fără ca reacția să depindă exclusiv de autoritatea din statul de origine”, a mai adăugat Nazare.

În plus, autoritățile române vor avea acces la informații despre tranzacțiile investitorilor din România, inclusiv atunci când acestea sunt realizate pe piețele altor state membre ale Uniunii Europene.

„Un alt câștig important este accesul autorităților române la informații despre tranzacțiile investitorilor din România, inclusiv atunci când acestea au loc pe piețe din alte state membre. Într-o piață financiară tot mai integrată, supravegherea nu poate rămâne în urma capitalului”, a anunțat ministrul interimar al Finanțelor.

Ce schimbări se prefigurează. Supraveghere mai puternică la nivel european pentru marii operatori

Potrivit poziției convenite vineri de Consiliu, supravegherea celor mai importante platforme de tranzacționare transfrontaliere, precum și a principalelor infrastructuri post-tranzacționare – depozitarii centrali de titluri și contrapărțile centrale – ar urma să fie transferată de la autoritățile naționale către Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA).

Obiectivul este ca operatorii considerați importanți pentru funcționarea pieței financiare europene să fie supravegheați după reguli mai uniforme. Consiliul a modificat însă criteriile propuse inițial de Comisia Europeană pentru stabilirea entităților care vor intra sub supravegherea directă a ESMA, încercând să limiteze centralizarea la operatorii cu adevărat semnificativi.

În cazul platformelor de tranzacționare, Comisia ar urma să reevalueze criteriile după doi ani, pentru a vedea dacă acestea mai corespund evoluției pieței.

Totodată, pachetul introduce un nou statut de operator paneuropean de piață – PEMO. Acesta va permite unor operatori care nu intră obligatoriu sub supravegherea directă a ESMA să administreze mai multe platforme în state diferite pe baza unei singure licențe europene și sub supravegherea ESMA, dacă aleg voluntar această variantă.

În ceea ce privește furnizorii de servicii pentru criptoactive, Consiliul a restrâns propunerea inițială a Comisiei: numai cei mai importanți operatori transfrontalieri ar urma să intre imediat sub supravegherea ESMA, nu toate companiile din sector.

ESMA va avea o nouă structură executivă, dar autoritățile naționale își păstrează rolul

Pachetul modifică și guvernanța ESMA. Autoritatea ar urma să primească un nou comitet executiv permanent, format dintr-un președinte și cinci membri independenți cu normă întreagă, care va gestiona activitatea curentă și va lua decizii individuale privind operatorii aflați sub supravegherea directă a instituției.

Autoritățile naționale își păstrează însă un rol important. Consiliul de supraveghere, în care acestea sunt reprezentate, va rămâne principalul organism al ESMA pentru deciziile de reglementare, strategie, buget și convergență în materie de supraveghere.

Transferul noilor atribuții către ESMA ar urma să se desfășoare pe parcursul unei perioade de tranziție de doi ani, în care echipe mixte de experți europeni și naționali vor lucra împreună. După această perioadă, cooperarea cu autoritățile naționale va continua, însă ESMA va avea responsabilitatea finală pentru evaluările și deciziile de supraveghere.

Mai puține bariere pentru administratorii de fonduri

MISP include și măsuri destinate reducerii complexității și a barierelor transfrontaliere pentru administratorii de active. Scopul este reducerea costurilor de conformare și facilitarea accesului pe alte piețe din UE.

Printre modificări se află introducerea unui „pașaport pentru depozitar”, prin care un fond de investiții va putea, pentru prima dată, să numească un depozitar dintr-un alt stat membru decât cel în care este înregistrat.

Consiliul a prevăzut însă că aplicarea acestui mecanism va fi opțională pentru statele membre. Măsura urmărește creșterea concurenței și a opțiunilor disponibile pentru fonduri, precum și dezvoltarea unei piețe europene mai integrate pentru administrarea activelor.

Reguli mai flexibile pentru testarea tehnologiilor financiare

Pachetul păstrează și obiectivul Comisiei de încurajare a utilizării noilor tehnologii în tranzacționarea și decontarea instrumentelor financiare.

Regimul-pilot european pentru tehnologia registrelor distribuite – DLT – va fi extins, astfel încât operatorii să poată testa mai ușor utilizarea activelor digitale într-un mediu controlat. Consiliul propune și majorarea volumului de activitate financiară care poate fi derulat prin acest sistem, pentru a stimula participarea companiilor.

Acordul de vineri stabilește deocamdată poziția politică a Consiliului. Textul de negociere urmează să fie finalizat și adoptat formal, iar negocierile cu Parlamentul European vor putea începe după ce legislativul european își va stabili propria poziție. Obiectivul este ajungerea la un acord asupra întregului pachet în calendarul stabilit prin agenda „O Europă, o piață”.

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