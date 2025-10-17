cursdeguvernare

Newsletter
Contact
vineri

17 octombrie, 2025

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Ministrul Nazare, întâlnire cu șeful agenției americane pentru investiții strategice în piețele emergente

Rss
De Vladimir Ionescu

17 octombrie, 2025

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (foto dreapta), a avut o întrevedere cu Ben Black, directorul general al agenției federale a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente.

”O întâlnire productivă la Washington, la doar câteva zile după confirmarea sa oficială în funcție, cu Ben Black, Directorul General al U.S. International Development Finance Corporation (DFC) – agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente.
Am discutat despre proiecte comune de investiții și despre oportunitățile prin care putem atrage capital american în România și l-am invitat pe Ben la București, pentru a extinde acest dialog”, a scris Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanțelor se află într-o delegație de lucru la Washington, unde a participat la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale (BM).


Cu o zi înainte, Nazare a avut întrevederi cu reprezentanți a două instituții financiare importante, respectiv BM și IFC), în urma cărora a transmis reconfirmat interesul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească, cum ar fi energie curată, industrie competitivă şi finanțare sustenabilă, inclusiv prin PPP.

”Douǎ întrevederi importante ieri la Washington, cu reprezentanții a două instituții financiare cheie – Banca Mondială și Corporația Financiară Internațională (IFC). Acestea joacă un rol esențial în susținerea dezvoltării economice, a investițiilor și a reformelor structurale în economii emergente precum România.
Cu Antonella Bassani, Vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa si Asia Centrală, am discutat despre creșterea productivității și consolidarea competitivității economiei românești. România este una dintre economiile cu potențial ridicat din regiune, iar sprijinul Băncii Mondiale este esențial pentru implementarea reformelor privind modernizarea administrației, digitalizarea și dezvoltarea infrastructurii”, a declarat Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

În ceea ce privește discuțiile cu IFC, o organizație din Grupul Băncii Mondiale care susține sectorul privat în piețele emergente, ministrul Finanțelor spune că s-a întâlnit cu Makhtar Diop, directorul general al organizației, iar împreună au discutat despre aprofundarea colaborării pentru investiții strategice în România.

”IFC are deja un portofoliu semnificativ, de aproximativ 2 miliarde de dolari şi își propune să îl dubleze în următorii ani. Partenerii de la IFC și-au exprimat încrederea în potențialul României și au reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească: energie curată, industrie competitivă şi finanțare sustenabilă, inclusiv prin PPP (parteneriate public – private)”, a mai transmis Nazare.

Potrivit acestuia, discuțiile sale din aceste zile din Statele Unite ”consolidează poziția României ca partener solid în cadrul Grupului Băncii Mondiale – din care fac parte cele două instituții – și deschid noi uși de intrare a investițiilor străine în România”.

(Citește și: ”Ministrul Nazare, întâlniri la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale și IFC – Discuții despre atragerea de investiții în sectoare strategice din România”)


***

Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , , ,

citește și

Ministrul Nazare, întâlniri la Washington cu reprezentanții Băncii Mondiale și IFC – Discuții despre atragerea de investiții în sectoare strategice din România

 

Ministrul Finanțelor, vizită de lucru la Washington: Aliniem obiectivele de investiții ale României cu interesele și resursele marilor instituții financiare – Vrem să atragem investitori în energie, infrastructură, tehnologie

 

Ministrul Finanțelor, la Washington – întâlnire cu marile bănci de pe Wall Street. Cum vrea România să atragă investitorii americani

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

cursdeguvernare

Facebook Linkedin Twitter Rss
Opiniile prezentate pe acest site, precum și comentariile la articole cad în responsabilitatea exclusivă a autorilor.

©Copyright - SC Varianta Media SRL

Citește și:

Alarmă nouă: Scădere bruscă a gradului de ocupare – în cel mai mare ritm de după pandemie. Industria – victima principală. IT-ul pierde și el 30.000 de joburi. Către ce se îndreaptă piața muncii? O comparație cu statele UE

Chestiunea
O nouă realitate în economia României se strecoară printre datele

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți