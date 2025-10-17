Ministrul Nazare, întâlnire cu șeful agenției americane pentru investiții strategice în piețele emergente

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (foto dreapta), a avut o întrevedere cu Ben Black, directorul general al agenției federale a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente.

”O întâlnire productivă la Washington, la doar câteva zile după confirmarea sa oficială în funcție, cu Ben Black, Directorul General al U.S. International Development Finance Corporation (DFC) – agenția federală a Statelor Unite care finanțează investiții americane strategice în piețele emergente.

Am discutat despre proiecte comune de investiții și despre oportunitățile prin care putem atrage capital american în România și l-am invitat pe Ben la București, pentru a extinde acest dialog”, a scris Alexandru Nazare, pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanțelor se află într-o delegație de lucru la Washington, unde a participat la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale (BM).

Cu o zi înainte, Nazare a avut întrevederi cu reprezentanți a două instituții financiare importante, respectiv BM și IFC), în urma cărora a transmis reconfirmat interesul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească, cum ar fi energie curată, industrie competitivă şi finanțare sustenabilă, inclusiv prin PPP.

”Douǎ întrevederi importante ieri la Washington, cu reprezentanții a două instituții financiare cheie – Banca Mondială și Corporația Financiară Internațională (IFC). Acestea joacă un rol esențial în susținerea dezvoltării economice, a investițiilor și a reformelor structurale în economii emergente precum România.

Cu Antonella Bassani, Vicepreședinte al Băncii Mondiale pentru Europa si Asia Centrală, am discutat despre creșterea productivității și consolidarea competitivității economiei românești. România este una dintre economiile cu potențial ridicat din regiune, iar sprijinul Băncii Mondiale este esențial pentru implementarea reformelor privind modernizarea administrației, digitalizarea și dezvoltarea infrastructurii”, a declarat Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.

În ceea ce privește discuțiile cu IFC, o organizație din Grupul Băncii Mondiale care susține sectorul privat în piețele emergente, ministrul Finanțelor spune că s-a întâlnit cu Makhtar Diop, directorul general al organizației, iar împreună au discutat despre aprofundarea colaborării pentru investiții strategice în România.

”IFC are deja un portofoliu semnificativ, de aproximativ 2 miliarde de dolari şi își propune să îl dubleze în următorii ani. Partenerii de la IFC și-au exprimat încrederea în potențialul României și au reconfirmat angajamentul de a sprijini proiecte strategice în domenii care pot transforma economia românească: energie curată, industrie competitivă şi finanțare sustenabilă, inclusiv prin PPP (parteneriate public – private)”, a mai transmis Nazare.

Potrivit acestuia, discuțiile sale din aceste zile din Statele Unite ”consolidează poziția României ca partener solid în cadrul Grupului Băncii Mondiale – din care fac parte cele două instituții – și deschid noi uși de intrare a investițiilor străine în România”.

