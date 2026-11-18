Necesarul brut de finanțare ar urma să scadă la 247 de miliarde de lei în 2027, în scădere cu 12,5% față de cel din acest an, pe fondul scăderii deficitului bugetar și al datoriile vechi care ajung la scadență anul viitor, a anunțat miercuri ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Mai mult, din cele 149 de miliarde de lei împrumuturi care trebuie rostogolite anul acesta (la dobânzi în creștere) sunt datorii contractate în doar doi ani, 2024 și 2025

„Noi semnale pozitive la final de an: în 2027, necesarul brut de finanțare – suma de care statul are nevoie pentru a finanța deficitul și a rambursa împrumuturile vechi – este estimat să scadă cu aproximativ 31 de miliarde de lei. Proiecția vine atât din reducerea deficitului, cât și din faptul că anul viitor ajung la termen mai puține datorii decât în anii precedenți. Pentru a păstra direcția, avem nevoie de un buget credibil pentru 2027 și de disciplină în cheltuirea banilor publici”, a scris Nazare, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a reaminti că necesarul brut de finanțare din acest an este de 279 mld. lei, peste jumătate din acesta reprezentând datorii vechi ce ajung la scadență și trebuie „rostogolite” prin noi împrumuturi.

„În 2026, necesarul total de finanțare este de aproximativ 279 de miliarde de lei. Din acești bani, circa 130 de miliarde de lei, adică 47%, acoperă deficitul bugetar – diferența dintre cheltuielile și veniturile prevăzute pentru acest an. Restul de 149 de miliarde de lei, aproximativ 53%, trebuie folosit pentru rambursarea unor împrumuturi din anii trecuți, care ajung acum la termenul de plată.

Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate din sumele pe care statul trebuie să le plătească în 2026 sunt destinate plății datoriilor vechi”, a precizat oficialu.

De unde provin cele 149 de miliarde de lei care trebuie rambursate anul acesta:

47,4 miliarde de lei – aproximativ 32% – împrumuturi contractate în 2025

23,4 miliarde de lei – aproximativ 16% – din 2024

24,1 miliarde de lei – aproximativ 16% – din 2023

5,1 miliarde de lei – aproximativ 3% – din 2022

49 de miliarde de lei – aproximativ 33% – din perioada anterioară anului 2022

„Aproape 71 de miliarde de lei, adică aproximativ 48% din datoria de 149 de miliarde, scadentă în 2026, provin numai din împrumuturile contractate în 2024–2025, din care peste 35 de miliarde de lei au fost atrase în primul semestru din 2025. Atunci, deteriorarea perspectivelor de rating, incertitudinea politică și dezechilibrele fiscale au restrâns opțiunile României. Pentru a asigura plățile statului, finanțarea s-a bazat într-o măsură mai mare pe împrumuturi pe termen scurt. Acestea au acoperit nevoile de atunci, dar au concentrat obligații de rambursare în 2026”, a explicat ministrul.

Alexandru Nazare argumentează astfel că presiunea dobânzilor din acest an „nu poate fi pusă doar pe seama finanțării deficitului din 2026.”

”Bugetul public suportă și costurile datoriei acumulate în trecut, iar refinanțarea acesteia la dobânzi mai ridicate poate majora cheltuielile în perioada următoare. Rambursarea datoriei și plata dobânzilor sunt obligații distincte, dar ambele reflectă efectele în timp ale deciziilor de împrumut”, transmite ministrul.

Din estimările sale, necesarul de finanțare din 2027 ar urma să se ridice la 248 de miliarde de lei, cu circa 31 de miliarde mai puțin decât anul acesta.

„Scăderea provine atât din reducerea deficitului de finanțat, cât și din diminuarea datoriei ajunse la scadență. Sunt estimări care nu sunt finale la acest moment – acestea vor fi corelate cu închiderea execuției și implementarea planului de finanțare din 2026 și cu forma finală a bugetului pentru 2027”, mai transmite ministrul.

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