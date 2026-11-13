Ministrul Nazare: Datele INS indică o revenire tehnică a economiei – Semnal pozitiv, dar de analizat cu precauție

Datele semnal publicate vineri de INS, care indică un avans trimestrial de 2,1% al PIB în T3 2026, respectiv un avans anual de 0,1% (pe serie brută), mult peste așteptările economiștilor, indică o revenire tehnică a economiei și deși este un semnal pozitiv, trebuie analizat cu precauție, a comentat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe rețele sociale.

„Datele publicate astăzi de Institutul Național de Statistică arată o revenire tehnică a economiei: în trimestrul III, PIB a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior, pe seria ajustată sezonier și cu 0,1% față de aceeași perioadă a anului trecut, pe seria brută (+0,3% pe seria ajustată sezonier). Este cel mai bun ritm trimestrial din primul trimestru al anului 2022 încoace și vine după 3 trimestre de scădere și stagnare. (…) Este un semnal pozitiv, pe care îl analizăm însă cu precauție. La nivelul primelor nouă luni, economia rămâne cu 0,3% sub nivelul din 2025, pe seria brută, iar industria și consumul nu și-au revenit încă. Este o recuperare pe care trebuie să o consolidăm, într-o perioadă încă dificilă pentru toți”, a precizat ministrul.

El a atras atenția asupra contextului extern rămâne volatil – tensiuni geopolitice, prețuri instabile la energie, incertitudine în comerțul internațional, precizând că deși România nu poate controla aceste aspecte, „ce putem controla este disciplina cu care ne construim bugetul și consecvența cu care ne respectăm angajamentele.”

Ministrul a subliniat importanța investițiilor publice realizate în 2026, care au antrenat la rândul lor investiții private.

„Creșterea construcțiilor confirmă că volumul mai mare al investițiilor publice produce efecte concrete în economie. Volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 40,5% în august față de august 2025, după avansuri de două cifre în cele mai multe luni din acest an. Lucrările de infrastructură susțin activitatea constructorilor, comenzile către furnizori și ocuparea forței de muncă”, a precizat Nazare.

El a reamintit că în primele 9 luni, statul a finanțat investiții publice de aproape 108 miliarde de lei, cu peste 25 de miliarde mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut.

„Iar investițiile publice antrenează și investițiile private: în primul semestru, investițiile totale din economie au fost, în termeni nominali, cu peste 20% mai mari decât în primul semestru din 2025, iar cele private au crescut chiar mai repede decât cele publice.

Nu este o întâmplare. Rezultatul vine dintr-un buget construit corect, cu o prioritate clară – PNRR – iar efectele se văd acum în datele INS. Am concentrat resursele pe proiectele europene cu termen, am accelerat plățile și am făcut din 2026 anul PNRR. Când bugetul este construit pe priorități reale, banii ajung în economie. Aceeași logică trebuie să stea la baza bugetului pentru 2027”, a precizat oficialul.

„Bugetul se construiește pornind de la ceea ce putem finanța, nu de la ceea ce ne-am dori să cheltuim.”

Ministrul a reluat și îndemnurile privind construcția bugetară pe 2027, precizând că „un buget credibil și respectarea angajamentelor ne ajută să păstrăm încrederea investitorilor și să creăm, în timp, condiții mai bune de finanțare pentru stat și pentru firme”.

„Aceasta este miza bugetului pentru 2027: o construcție pe venituri estimate realist, obligații deja asumate și investiții care pot genera efecte de multiplicare. Bugetul se construiește pornind de la ceea ce putem finanța, nu de la ceea ce ne-am dori să cheltuim. Orice decizie privind veniturile, cheltuielile, indexările sau majorările se ia în construcția de ansamblu a bugetului, nu separat, și doar în limita deficitului pe care ni l-am asumat. Prioritatea pentru 2027 ține de eficientizarea cheltuielilor, reducerea risipei și selectarea investițiilor pe care le putem susține efectiv, cu efect de multiplicare în economie”, a precizat ministrul Finanțelor.

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